En puerta, foro estatal para definir mecanismo de representación indígena: Graciela Domínguez

Noroeste / Redacción

ESCUINAPA._ El próximo 11 de marzo, en Culiacán, se realizará un foro estatal que permitirá recoger una propuesta de cómo establecer el mecanismo para que las comunidades indígenas puedan estar representadas en los cabildos, dijo Graciela Domínguez Nava.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, encabezó la consulta indígena electoral en el municipio de Escuinapa, donde participaron comunidades del sitio sede, Rosario, Concordia y Mazatlán, se citó en un boletín.

En este acto, donde estuvieron la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, el diputado Édgar Augusto González Zataráin, así como las legisladoras María Victoria Sánchez Peña y Flor Emilia Guerra Mena, Domínguez Nava garantizó que todas las opiniones serán analizadas y tomadas en cuenta.

A los asistentes les aclaró que la consulta es para que participen todas las comunidades y pueblos indígenas, y que la presencia de diputadas y diputados es únicamente para recoger sus opiniones y propuestas.

"Históricamente en México", expuso –Sinaloa no ha sido la excepción—"las comunidades indígenas no han tenido la debida inclusión, y hoy tenemos una gran oportunidad".

"Puede parecer un tema muy ajeno a la vida cotidiana, pero es importante avanzar en el cómo las comunidades indígenas tienen una representación en el gobierno municipal, que es donde se toman las decisiones.

“Muchas veces quienes nos representan no conocen nuestra dinámica porque no la viven, no nacieron en los pueblos originarios, no tienen la misma sensibilidad de cuáles son las necesidades de las comunidades indígenas, por eso la importancia de esta reforma para que puedan tener la representación en los Cabildos”.

Remarcó que no son los diputados y diputadas los que decidirán cómo se dará esa representación y cómo se elegirán a los representantes.

El objetivo del Congreso, añadió, es que sean las mismas comunidades y pueblos indígenas los que decidan, y por eso se han estado realizando consultas indígenas electorales en todos los municipios donde se tienen pueblos y comunidades originarias.

El próximo paso, agregó, es tener un foro estatal el 11 de marzo, en el que se revisen todas las opiniones y propuestas que se hayan hecho, y a partir de ahí elaborar una propuesta de ley.

Esta propuesta, agregó, nuevamente será sometida a revisión de todos los pueblos y comunidades indígenas y se le harán todos los cambios que se propongan para enriquecerla y llegar finalmente a una iniciativa de ley que pueda ser sometida al pleno del Congreso del Estado.

En la reunión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Jesús Angélica Díaz Quiñónez solicitó a los presentes a compartir las experiencias que se tienen en estos foros, ya que nadie se debe quedar sin opinar.

Garantizó que el Congreso del Estado hará un buen trabajo, ya que así lo demuestra la experiencia que se tuvo en una consulta indígena anterior para elaborar la nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Indígena de México.

El diputado Édgar Augusto González explicó que la nueva figura de representante indígena en los Cabildos será muy similar a la figura de comisarios, y ahora podrán participar en la toma de decisiones para todo el municipio y sobre lo que pueda pasar en sus comunidades.