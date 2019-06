¿En qué orden se deben ver las películas de X-Men?

Líneas temporales alternativas, personajes como Deadpool que parecen estar totalmente al margen de las reglas del timeline, viajes en el tiempo… Todo tiene cabida en las películas de X-Men

07/06/2019 | 10:32 AM

MADRID (SinEmbargo)._ Si existe una cronología confusa dentro del cine de superhéroes, esa es sin duda la de los n. Con Dark Phoenix, los mutantes cerrarán una etapa que ha durado casi 20 años y abarcado dos sagas y hasta cinco spin-offs. Es, por tanto, es el momento perfecto para repasar la cronología de Jean Grey, Magneto, Lobezno, Xavier y compañía.

La franquicia iniciada por Bryan Singer ha sufrido numerosos cambios a lo largo de sus películas. Con Days of Future Past, tanto el timeline como los personajes sufrieron un lavado de cara que lleva generando confusión desde entonces. Posiblemente Días del Futuro Pasado, que llega a los cines este 7 de junio, de algún tipo de explicación o enlace con el resto de la franquicia.

¿En qué año tiene lugar cada película del Universo mutante? Líneas temporales alternativas, personajes como Deadpool que parecen estar totalmente al margen de las reglas del timeline, viajes al pasado (y al futuro)... Todo tiene cabida en las películas de X-Men. Y hoy las ordenamos todas.

FIRST CLASS (AMBIENTADA EN 1962)

Aunque por orden de estreno fue realmente la quinta película de la franquicia, First Class supone la primera aventura de los X-Men en orden cronológico, ya que se sitúa en 1962, cuando técnicamente el equipo mutante no existe todavía. Dirigida por Mathew Vaughn, supuso una renovación total del elenco principal, que ha perdurado hasta la inminente Fénix Oscura.

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST (AMBIENTADA EN 1973)

Aunque el comienzo de la confusa Days of Future Past tiene lugar en un futuro post-apocalíptico, la película transcurre en su mayor parte en 1973, desde el momento en el que Lobezno es mandado al pasado, sirviendo como secuela directa de First Class... ¿Y borrando la trilogía original a su paso?

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE (AMBIENTADA EN 1981)

Aunque la historia de Lobezno abarca varios siglos, tal y como muestra la secuencia inicial de la película, el grueso de la historia transcurre en 1981, cuando Logan aún tenía las garras de hueso y no había pasado por el Proyecto Arma-X. En ella se presentó por primera vez a Deadpool, o más bien algo parecido... un dislate que el propio Ryan Reynolds enmendaría años después.

X-MEN: APOCALYPSE (AMBIENTADA EN 1983)

La secuela directa de Days of Future Past recuperaba a los personajes de First Class, sin dejar del todo claro si son la misma versión que los de la trilogía original, o bien es una línea de tiempo distinta, o un universo paralelo... Es un poco confuso, ya que encima Wolverine aparece en el proyecto Arma-X... ¿dos años después de escapar de él? Y aunque su coherencia desde el punto cronológico deje mucho qué desear... nada es comparable a la decepción que supuso su villano.

X-MEN: DARK PHOENIX (AMBIENTADA EN LOS 90)

La última película del Universo mutante de Fox llegará a los cines este 7 de junio, y con ella se cerrará toda la franquicia antes de la adhesión de los X-Men al Universo Marvel, ahora que Fox pertenece a Disney. ¿Explicará Simon Kinberg cómo encaja con el resto de cintas? ¿Se enfrentarán los protagonistas a una nueva extinción que reconfigurará para siempre su historia? Todo es posible...

X-MEN (AMBIENTADA EN EL 2000)

Las primeras películas de X-Men supuestamente tenían lugar en el mismo año en el que se estrenaban. Es decir, X-Men transcurría en el año 2000. El cómo Magneto, Xavier y compañía envejecieron tanto en tan sólo nueve años es un misterio que nunca se resolverá. Pero es lo que tienen los reboots, que a veces las edades de los intérpretes no terminan de concordar.

X-MEN 2 (AMBIENTADA EN EL 2003)

Dos años después llegaba X-Men 2, donde se presentó por primera vez a personajes como Ángel y Nocturno. Pero, espera... ¿no habían aparecido ya en Apocalypse? Si y no, ya que ésta línea de tiempo en realidad no existe tras los eventos de Days of Future Past.

X-MEN: THE LAST STAND (AMBIENTADA EN 2006)

La última entrega de la trilogía original fue una adaptación de Dark Phoenix mezclada con otros arcos argumentales de los cómics Marvel. Un batiburrillo que no salió todo lo bien que se esperaba y cuya historia ha sido recuperada por Simon Kinberg para la nueva adaptación de Fénix Oscura. ¿Sobrevivirá Cíclope ésta vez?

THE WOLVERINE (AMBIENTADA EN 2013)

La secuela de las aventuras en solitario de Logan llegó en 2013, y tuvo lugar en el Japón contemporáneo, con Wolverine actuando por libre tras alejarse de los X-Men afectado por la muerte de Jean Grey. Sin embargo, si la trilogía original fue borrada en Days of Future Past, eso también quiere decir que esta película tampoco ha sucedido jamás.

DEADPOOL (AMBIENTADA EN 2016)

Pero si hay alguien que va por libre en el Universo mutante ese es sin duda Deadpool. No se sabe con certeza si el Merc with a Mouth existe realmente en el mismo mundo que los X-Men, o si es una reconstrucción de los cómics que existen en ese mismo universo, tal y como apuntan algunas teorías del fandom, lo que explicaría por qué los pocos X-Men que salen tienen un diseño muy distinto al del resto de la franquicia.

DEADPOOL 2 (AMBIENTADA EN 2016)

Si la primera entrega de Deadpool ya era confusa para situarla dentro del Universo mutante, con la segunda Wade Wilson se lució de lo lindo. No sólo borró lo sucedido en Deadpool 2 en la propia película, sino que además utilizó los viajes en el tiempo para revertir algunos de los mayores de la franquicia, como su aparición en X-Men Origins: Wolverine. Bravísimo.

LOGAN (AMBIENTADA EN 2029)

La última película en la cronología mutante es Logan, la hiperviolenta y brillante despedida de Hugh Jackman como Lobezno, que se sitúa en un futuro en el que el gen-X lleva mucho tiempo sin manifestarse. Al estar inspirada en El Viejo Logan de Mark Millar, se desconoce si éste futuro forma parte de la línea temporal de la primera trilogía, o de la nueva, o si también va por libre. Pero sea como sea, es una de las mejores películas de la franquicia, con nominación al Oscar por Mejor guion Adaptado incluida.