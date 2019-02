En redes, se venden boletos que son gratuitos para El Recodo y coronaciones del Carnaval

Denuncian el Instituto Cultura y Banda El Recodo hechos; llaman a no caer en esta práctica

Noroeste / Redacción

A pocas horas de que inicie la celebración del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019 “Equinoccio. El renacer de los sentidos”, Banda El Recodo y el Instituto de Cultura han detectado en redes sociales la venta de boletos que ambos dieron para asistir a sus eventos de manera gratuita.

“La Madre de Todas las Bandas” celebrará su 80 aniversario este miércoles 27 de febrero con un gran baile; será un concierto masivo y gratuito en el estadio Teodoro Mariscal, para lo cual ya repartió más de 20 mil boletos entre la población.

El Gobierno municipal distribuyó 33 mil boletos de cortesía; 11 mil para cada coronación que serán en el estadio: Reina del Carnaval, Reina de los Juegos Florales y Reina Infantil.

Muchos de esos boletos, incluso, pulseras para el área VIP del concierto de Banda El Recodo, se comercializan a través de grupos de compra-venta de Facebook, entre ellos la página de “Compro y vendo Mazatlán”, donde algunos de esos pases que incluso tienen la leyenda de “Cortesía” alcanzan precios de hasta 300 pesos.

A través de las redes sociales de la banda se precisa que los boletos para su evento son gratis.

Ante la venta de los boletos gratuitos, implementó la dinámica “El Muro del Quemado”, a través del cual hace un llamado a la no compra, donde los usuarios pueden postear capturas de pantalla con la información de quienes ofrecen en venta sus boletos.

“Si ves a alguien vendiendo los boletos #QUÉMALO aquí. Este evento es para nuestro pueblo TOTALMENTE GRATUITO #GranEspectáculo”, hizo el llamado Banda El Recodo, a través de su cuenta de Facebook.

Por su parte el Instituto de Cultura, ha recibido a través de diferentes denuncias anónimas en su página oficial que se están comercializando en redes sociales los boletos que en días anteriores repartió como gratuitos.

"Esos boletos de cortesía se dan únicamente para que vayan las familias a divertirse, las parejas, los novios, los esposos, no se vale que los vendan, es un acto totalmente ilegal, no compren boletos a la reventa, no compren boletos a esas personas que están haciendo uso indebido de las cortesías", expresó Óscar Blancarte, el director de Cultura Mazatlán.

El fenómeno de venta de boletos consiste en un acto ilegal y abusivo, por lo que el Ayuntamiento y Cultura hacen un llamado a la población a seguir denunciando a estas personas que intentan lucrar y beneficiarse con el erario público, ya que la obtención de los boletos no implicó un gasto monetario y están privando de que carnavaleros de corazón o fans de los artistas que se presentarán en las diferentes coronaciones de las Reinas del Carnaval 2019, puedan acudir de manera gratuita.