En redes sociales critican a Carmen Salinas por comentario sobre el Covid-19

‘Nos están quitando el oxígeno’ publicó la actriz en su cuenta de Instagram, lo que desató comentarios a favor y en su contra

Noroeste / Redacción

06/04/2020 | 10:06 AM

La actriz Carmen Salinas fue de nuevo objeto de ataques y burlas en redes sociales, luego de que en su cuenta de Instagram hiciera una publicación referente a la enfermedad del Covid-19 que ha cobrado miles de vidas en el mundo, publica Vanguardia en su portal de internet.

Estos críticas se dan luego de que hace algunos días la misma Carmen Salinas realizara algunos comentarios contra China y su población por el coronavirus.

Y es que la actriz intentó mostrar buena cara ante los momentos difíciles que se están viviendo en el país y en el mundo a causa de esta terrible enfermedad, compartiendo una imagen con el texto:

“La Organización Mundial de la Salud recomienda a los mayores de 60 años que, para evitarse riesgos, comiencen a quitarse la edad”, esto en referencia a que dentro de las recomendaciones que se han emitido para evitar la propagación del virus y que este sea mortal, es cuidar a la población vulnerable como las personas de la tercera edad.

Pero lejos de sacar una sonrisa en sus seguidores, recibió decenas de críticas y duros comentarios, pidiéndole que no se burlara de una situación tan seria como era el tema del Covid-19.

“Ridícula", "nos está quitando oxígeno", "qué clase de persona es usted", "no aporta nada positivo ni por su edad". “Pues váyanos haciendo el honor abuela. Estamos sobrepoblados, anímese. Ya hizo lo que quiso en su vida, ¿ya qué más le queda? De verdad piénselo y vea en pro de la tierra y la humanidad”, fueron los comentarios que se leyeron.

Pero, así como hubo ataques, también hubo mensajes de apoyo a la actriz de quienes entendieron que se trataba solo de una broma.

¡Yo no entiendo porque agreden . Si no les gusta no sigan y listo!! una genia señora!! Todo mi respeto!! En un momento así es muy bien recibido el humor!! Del bueno!!” (sic).