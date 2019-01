En rediscusión del presupuesto para Sinaloa, división de Morena y aliados beneficiará… a Quirino

El supuesto de la mayoría calificada que prevé la Constitución local, para “batear” la impugnación del titular del Ejecutivo, ya no existe; la mayoría calificada… se ha esfumado

José Alfredo Beltrán

10/01/2019 | 11:19 AM

CULIACÁN._ Un factor jugará a favor de Quirino Ordaz Coppel en la inédita re-discusión del presupuesto de 2019 en la 63 Legislatura: la división de Morena y sus aliados.

Y es que, de entrada, el Gobernador de Sinaloa tiene asegurado que el decreto en el que se aprueba el presupuesto para 2019 no podrá ser ratificado por la mayoría calificada, en una rediscusión del documento.

El artículo 46 de la Constitución Política del Estado establece un supuesto que obligaría al Gobernador a promulgar el polémico decreto.

“El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones, dentro de los ocho días siguientes, a aquel en que lo recibió, para que se estudie nuevamente”, se indica en la fracción V.

Esto se materializó el día de ayer al entregarse al Poder Legislativo un paquete de observaciones.

Debes leer:

Esta misma fracción abre la puerta para “batear” al Ejecutivo sus observaciones.

“Mas si el Congreso lo ratifica por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, pasará de nuevo el proyecto al Ejecutivo, para su inmediata promulgación”, se establece.

Pero este escenario, a nivel local, se ha esfumado.

Ello a pesar de que los partidos que ganaron las elecciones el 1 de julio de 2018 ganaron por primera vez en la historia de Sinaloa el control del Poder Legislativo.

La oposición de izquierda a Quirino ya no cuenta con los 27 votos.

Las diferencias entre los diputados de estos tres partidos han sido visibles, desde que asumieron el ejercicio del poder el 1 de octubre de 2018.

Temas como la reducción de ingresos de los diputados, la asignación de comisiones, los “topes” a los sueldos de los servidores públicos y más recientemente la discusión del presupuesto, y las denuncias de intentos de sobornos, han fracturado a la efímera mayoría calificada en la Cámara.

En la discusión en lo particular del presupuesto, por ejemplo, cinco diputados de este bloque de ex aliados se inclinaron a favor de la propuesta gubernamental, de reasignar sólo 400 millones de pesos, y no los 1 mil 663 millones que procesó la mayoría de diputados.

Tres de estos cinco legisladores pertenecen a Morena: María Victoria Sánchez Peña, a la vez presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración; Fernando Mascareño Duarte, ex priista, que llegó cobijado por el PES y al inicio de la Legislatura se adhirió al bloque de Morena, y J. Jesús Palestino Carrera, cercano al “superdelegado” Jaime Montes.

Del Partido del Trabajo, tanto su coordinador Eleno Flores Gámez como Mario Rafael González Sánchez se manifestaron en contra de las reasignaciones de Morena.

Estos cinco diputados de Morena y el PT se sumaron a los ocho del PRI, dos del PAN, uno del PRD y uno sin partido, 17 en total, que abandonaron el recinto la madrugada del 1 de enero.

Así Morena llega a la rediscusión del presupuesto sólo con 17 diputados “seguros”, de los 23 diputados del bloque, aunado a Marco César Almaral, del PT, y Angélica Díaz, del PAS.

Estos fueron los 19 que sacaron el controversial presupuesto, que ahora está de nuevo… en el centro de la discordia.