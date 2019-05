EN MAZATLÁN

En Rincón de Urías y La Raqueta, proyectan viviendas para familias desplazadas

Los afectados señalan que ya van avanzadas las negociaciones con las autoridades; festejan a las mamás

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ A dos años de lucha social, se proyectan viviendas para 418 familias que han huido de la zona serrana por la inseguridad y hoy se encuentran en Mazatlán.

Aunque al principio les habían ofrecido pequeñas casas de 42 metros cuadrados tipo duplex, las mujeres del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS) lograron el compromiso del gobierno estatal de dotar a cada familia de un terreno de 100 a 120 metros cuadrados, repartidos en dos predios de 3.5 hectáreas cada uno.

Uno de ellos se ubica en La Raqueta (fraccionamiento Los Acantos); y el otro, en la colonia Rincón de Urías, ambos en la zona periférica de la ciudad.

Las negociaciones más recientes fueron con el secretario de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave, y con el director general de la Comisión Estatal de Vivienda (antes Invies), Salvador Reynosa Garzón, quienes forman parte de la mesa intersecretarial que fue creada por el actual Gobierno del Estado para atender la problemática del desplazamiento interno forzado, la cual se desató en Sinaloa durante el periodo conocido como la guerra del narcotráfico.

“Cuando recién nos venimos llegamos a una casa de mi abuela, ahí llegamos cinco familias y el estrés de estar todos juntos, tuvimos que salir a rentar porque yo tengo dos niños; es estresante y desesperante, sobre todo al saber que al rancho ya no se puede regresar”, recordó Yadira Rodríguez, originaria de El Pueblito, Concordia.

En este poblado, situado en la parte más alta de la sierra colindante con el municipio de Mazatlán, se perdió la escuela y el dispensario médico por la violencia, ya que los maestros y los médicos dejaron de ir, recordó Yadira, quien llegó a Mazatán en 2013.

También integrante del MASS, María de los Ángeles Patrón reconoció que las gestiones con Gobierno del Estado han avanzado, así sea a pasos lentos y con presiones.

En la última reunión con los funcionarios, añadió, se obtuvo el compromiso de asignar lotes a cada una de las 418 familias a más tardar el 15 de junio.

Con los terrenos asignados, se estaría en condiciones de gestionar un subsidio ante el gobierno federal para costear el precio de la vivienda, mientras la introducción de servicios estaría a cargo del Ayuntamiento.

También hay un fondo de 30 millones de pesos que asignó el Congreso del Estado para la atención de los desplazados en todo el territorio sinaloense, de los cuales 17 millones corresponden a la zona sur.

“Yo salí de El Pueblito en 2012, tengo tres hijos en preparatoria y no hay a qué regresar, pues ya no hay escuelas; no salimos de allá por nuestro gusto, sino porque el gobierno falló en darnos seguridad”, resaltó María de los Ángeles, quien advierte que no bajarán la guardia hasta hacer efectivo su derecho a la vivienda.

Aun con dificultades, celebran Día de las Madres

En medio de las dificultades por adaptarse a un nuevo entorno, mujeres que han sufrido el desplazamiento forzado celebraron el Día de las Madres en el local del MASS.

En este proceso, lo que más se les ha complicado es el alto costo de la vida en la ciudad en comparación con sus comunidades, donde no pagaban renta, los servicios tenían una tarifa más baja y además disponían de un pedazo de tierra para sembrar sus alimentos o criar animales.

Sobre todo, las mamás comentaron que los pagos en las escuelas son excesivos. Las cuotas de inscripción van de 700 a mil pesos por niño incluso desde el kínder, sin contar que frecuentemente se les requiere cubrir cuotas de cooperación para diferentes necesidades.

“Para una como mamá, es muy difícil, porque los niños se sienten mal de no poder cooperar, pero no es porque uno no quiera, sencillamente no se puede, no alcanza, y esa es una carga que una trae”, dijo una de las más de 300 madres que acudieron a la reunión, en la que aprovecharon para convivir y disfrutar de los alimentos preparados por ellas mismas. La idea era no dejar pasar la fecha sin celebrar.