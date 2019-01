En Rosario, buscan aterrizar programa federal JÃ³venes Construyendo Futuro

En Rosario, buscan aterrizar programa federal Jóvenes Construyendo Futuro

Empresarios locales realizan la primera mesa de trabajo coordinados por la dirección de Desarrollo Económico

Hugo Gómez

12/01/2019 | 12:20 AM

EL ROSARIO._ Con el propósito de aterrizar en el municipio el programa “Jóvenes Construyendo Futuro”, empresarios locales realizaron la primera mesa de trabajo coordinados por la dirección de Desarrollo Económico.

“En Rosario se estima un aproximado de 900 becarios, que se incluirán entre las micro, medianas y grandes empresas participantes entre las cuales estuvieron presentes del ramo de servicios, empaques, así como micro empresas locales de comercio”, dijo.

El encuentro con carácter de capacitación, tuvo lugar en el aula de usos múltiples del Palacio municipal.

El Director de Desarrollo Económico, Moisés Muñoz, expuso que el encuentro fue una plática de inducción para así poder acordar los fines que el programa federal oferta.

“La principal finalidad de este programa es apoyar jóvenes mexicanos (becarios) de entre 18 y 29 años de edad, mismos que no cuenten con empleo ni en proceso de estudios, para así poder capacitarlos en el tema laboral”, afirmó.

Detalló ademas que el programa federal le ofrece a este sector de la población las herramientas y capacitación para una mejor vida, es por ello que recibirán una beca mensual de 3 mil 600 pesos además de gozar de seguro social.

“La empresa registrada capacitará a los becarios durante un año, mismos que harán ciertas actividades dentro de las empresas, y ellos podrán evaluar si están cumpliendo o no con sus expectativas como becarios”.

El funcionario municipal, señaló que los tutores podrán evaluar si están cumpliendo de acuerdo al plan de trabajo que van a tener.

Además, expuso que el programa enfatiza que los becarios no tendrán una relación laboral con el tutor directamente si no con el Gobierno Federal mediante la Secretaria del Trabajo, es por ello que no recibirán un sueldo por parte de la empresa.