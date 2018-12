En Rosario, Cruz Roja Mexicana entrega colchones y kits de cocina para damnificados por Willa

Vecinos de las comunidades de Aguaverde, El Pozole, Chametla, Apoderado y Las Habitas se vieron beneficiados con colchones y equipos de cocina

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Con un total de 500 familias beneficiadas, la Cruz Roja Mexicana Sinaloa y la delegación local en coordinación con el Gobierno municipal realizaron la entrega de apoyos a familias afectadas por el huracán Willa.

La entrega consistió en 500 colchones y 500 kits de cocina a personas de diversas comunidades del municipio.

En el patio del Ayuntamiento se dieron cita los beneficiados, provenientes en su mayoría de las comunidades de Aguaverde, El Pozole, Chametla, Apoderado y Las Habitas.

La entrega fue encabezada por el alcalde Manuel Pineda Domínguez; Irene Bastidas Félix, coordinadora estatal de Cruz Roja Mexicana Sinaloa; José Ernesto Contreras Aguilar, presidente de la delegación local Cruz Roja.

La coordinadora estatal de la Cruz Roja Mexicana, Irene Bastidas Félix, destacó la intensa labor que realiza esta institución para el bienestar de la población y más aún si esta se encuentra en problemas, como lo son los desastres naturales.

“Cruz Roja está echa de muchas historias de personas que, en las situaciones más extremas y dolorosas, salva y ayudan vidas, y con ello nos recuerdan que lo mejor del ser humano brilla aún en los tiempos más oscuros”, dijo.

Durante su intervención el Alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez, reconoció el que esta institución se haya sumado a la ayuda para los damnificados, así como el gobierno estatal, asociaciones, ciudadanos.

Señaló la importancia de la institucionalidad de la Cruz Roja Mexicana, al no politizar los apoyos brindados en este tipo de tragedia, ya que el principal objetivo es ir al rescate de todos los damnificados.

“Yo caminé en Pozole con el agua al pecho, Aguaverde, subí a Plomosas y miré cómo desapareció medio pueblo, no sabemos dónde quedó el kínder, ni la secundaria, ni el sistema de agua potable”, dijo el munícipe.

Pineda Domínguez finalizó que su principal tarea es seguir gestionando y apurando a la “burocracia” para que lleguen los recursos del Fonden y poder reactivar la economía del municipio.

Nunca los hemos dejado de la mano: Pineda

Luego de que vecinos de la comunidad serrana denunciaron ante este diario el abandono de las autoridades, el Alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez, descartó los señalamientos.

Asimismo, indicó que además de apoyos, se gestionó la obra de abasto de agua que tendrá un costo de 411 mil pesos, inversión a realizar entre gobierno del estado y municipio.

“Nunca los hemos dejado de la mano, siempre les hemos llevado apoyos, prueba de ello es que teníamos tiempo gestionando esta obra y se logró que fuera una realidad”, dijo.

Afirmó además que cuando pasó el fenómeno climático se solicitó a Conagua y Cofepris hicieron los análisis para descartar cualquier brote de enfermedades.

“Yo he subido a Plomosas, la gente no me ha manifestado nada, he estado en contacto con el comisario porque hemos estado enviando apoyos y no ha reportado nada, mortandad de animales, ni nada”, argumentó.

El Alcalde dijo que la empresa encargada de restablecer el agua potable ha realizado estudios, pero de ser necesario se revisará de nuevo para garantizar que pueda ser consumida por las familias.

Detalló que se han realizado entregas de agua embotellada, ropa, lámina galvaniza.

Refirió que en los acercamientos los vecinos han expuesto reubicarse, por lo que se encuentran buscando un excedente de tierras del uso comunal para hacer el nuevo pueblo.

De igual forma, indicó que lamenta al igual que los ciudadanos, la burocracia para que aterrice el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

“Nosotros estamos esperando que bajen los apoyos del Fonden, llamamos a los diputados federales para que le den celeridad y se les pueda ofrecer el debido apoyo a las familias”, concluyó.