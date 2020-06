En Rosario denuncian discriminaciÃ³n tras muerte de familiar por Covid-19

En Rosario denuncian discriminación tras muerte de familiar por Covid-19

Gladys Mora Camacho, vecina de Nieblas, vía telefónica, refiere que el sostén de su familia fue puesta a descansar tras difundirse que su abuela falleció de coronavirus

Hugo Gómez

ROSARIO._ Sin poder llorar la partida de Juanita, quien falleció de Covid-19, y con varios miembros de su familia que dieron positivo a la enfermedad, su deudos denuncian ser discriminados.

Fue el 14 de junio cuando la familia sufrió la muerte de Juanita, como la llamaban con cariño, mientras al menos cinco de sus integrantes fueron confirmados de este padecimiento.

Reconocen que viven con incertidumbre lo que pueda pasar con su salud, al tiempo que no pueden despedirse del cuerpo de la que fuera esposa, madre y suegra, ya que el protocolo indica que el entierro tiene que ser a la brevedad.

Gladys Mora Camacho, vecina de Nieblas, vía telefónica, refiere que al estar aislada en Mazatlán, dejó a sus tres hijas a cargo de una nieta, y tres sobrinos, pero Jessica la hija del medio, que se encargaba de sostener a todos, fue puesta a descansar luego de que se difundió la noticia de que su abuela falleció de Covid.

Con esta situación, asegura que no esperaban vivir un dolor más, y menos que los miembros más jóvenes de su familia sufrieran esta clase de persecución.

"Todos dependen de ella; cuatro años trabajando en el empaque y ahora la pusieron a descansar cuando más necesitamos ese ingreso. Este no es momento para rechazarnos, es para estar unidos", dijo.

Mora Camacho, sostuvo que faltó responsabilidad del empaque "Pedregosa", al no realizar la prueba necesaria para ver si la jovén debía ser descansada en realidad y además sin goce se sueldo.

"La verdad es muy difícil, esta situación es muy triste, me decía el doctor que tengo que evitar el estrés para que no se bajen mis defensas, pero no sé cómo equilibrar el dolor físico y el emocional, y aquí estoy con un nudo en la garganta", asegura entre lágrimas.

La joven manifestó su sentir ante esta situación en redes sociales, en un mensaje en el que se puede leer, "No imaginan cuánto duele que los demás te juzguen por tener familiares enfermos, es horrible tener que pasar por esta situación y ser discriminado".

Por tal motivo, la madre de familia pidió a la ciudadanía mostrar más empatía y cuidar a sus familias, pues nadie está libre de ser contagiado.