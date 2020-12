En Rosario descartan echar mano del fondo para aguinaldos

Ya se cumplió con esta prestación a todos los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, tanto de confianza como de base, jubilados y pensionados

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Pese a los recortes de las participaciones y la baja recaudación que trajo consigo la pandemia de Covid-19, el tesorero José Luis Villagrana descartó echar mano al fondo para el pago de aguinaldo.

Explicó que cada municipio mes con mes hace una reserva donde retienen las participaciones para poder salir con el tema del aguinaldo y no tener problemas.

"Lo importante aquí es no agarrar recursos del aguinaldo en el transcurso del año para no tener problemas, y nosotros no hicimos uso de ese recurso", dijo.

Gracias a la medida, señaló que ya se pudo cumplir con la prestación a todos los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, tanto de confianza como de base, jubilados y pensionados.

El funcionario municipal explicó que en total se gastaron menos de 11 millones de pesos para cumplir este compromiso.

Reconoció que el ahorro permite cumplir en tiempo y forma con esta prestación, como lo marca la ley.