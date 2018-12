En Rosario el comercio va para abajo, dice Canaco

Tobías Lozano, presidente de Canaco Rosario comentó que embellecimiento de las calles y el huracán Willa afectó al este sector

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ La situación del comercio en el municipio de Rosario es crítica, las ventas han bajado aproximadamente en un 50 por ciento y algunos hasta han cerrado, informó Tobías Lozano, Presidente de Canaco en Rosario.

Señaló que este año fue muy difícil para Rosario, incluso desde el 2017 cuando comenzaron con el embellecimiento de algunas calles y que hasta el momento no han terminado.

“A Rosario le fue muy mal este año, la pavimentación de las calles retrasó todo, porque aún no se terminan, el Huracán Willa fue la cereza en el pastel, no ha sido un buen año porque si han cerrado negocios, no hemos podido levantarnos”, declaró.

El presidente de Canaco en Rosario mencionó que incluso ya no hay más comercios que busquen agremiarse a la intercamaral, por lo tanto, las expectativas de crecimiento son bajas.

En cuanto al turismo, dijo que Rosario aún está en “pañales”, pues sigue siendo una sombra estar tan cerca de Mazatlán y aunque haya mucho qué ofrecer, falta capacitación a la gente y mucha más promoción turística.

“En todos los aspectos, somos una sombra de Mazatlán, la gente prefiere ir a comprar cosas al puerto, el turismo prefiere playa y a nosotros nos falta promoción”, comentó.