En Rosario falta denuncia contra violencia contra la mujer, dice Immujer

Leonor Zamora comenta que en el municipio no se han registrado denuncias por violencia contra las mujeres; realizan marcha para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra Mujeres

EL ROSARIO._ Persiste la falta de una cultura de la denuncia en casos de violencia contra las mujeres, consideró Leonor Zamora, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

Así lo expuso durante la marcha para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra Mujeres y Niñas.

“Del Instituto Municipal de la Mujer no ha habido reportes, no ha habido denuncias, pero siempre estamos al pendiente de las familias, de las parejas... Entendemos que no tienen esa cultura de que quieran venir a denunciar, pero para eso estamos”, dijo.

Para promover este día en punto de las 10:00 horas funcionarias y trabajadores tanto del municipio y el sector Salud, recorrieron algunas calles del Centro de la ciudad para promover la prevención y la cultura de la denuncia.

Zamora destacó que en lo que va del año en el municipio se han registrado 20 casos de violencia principalmente doméstica, de los cuales tres casos han tenido que ser llevados a albergues para su protección.

Manifestó que se mantiene la coordinación con instancias de Salud y el Ministerio Público para brindar una atención integral de presentarse un caso.

Así también, expresó que se lleva la información a instancias educativas para mantener la prevención y crear conciencia en los menores de que la violencia es un mal que se tiene que erradicar.

Las actividades culminaron con una charla en el museo de Lola Beltrán, denominada “Violencia familiar y de género”.