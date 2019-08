En Rosario funcionario municipal lanza comentario en redes y le llueven las críticas

En su cuenta de Facebook, el subdirector de Obras Públicas, Pablo Osuna Morales, ironiza con la suspensión de clases, y al ver que le responden con indignación, borra comentario y ofrece disculpas

Hugo Gómez

30/08/2019 | 10:30 AM

EL ROSARIO._ Ciudadanos de Rosario se indignaron por una publicación hecha por un funcionario del Gobierno municipal en redes sociales, con relación a las lluvias registradas y la posibilidad de suspensión de clases.

En su cuenta de Facebook, el subdirector de Obras Públicas Pablo Osuna Morales, expresa su postura contra la suspensión de clases, por lo que maestros y padres de familia de inmediato repudiaron el comentario.

Al compartirse la publicación del funcionario, acompañada de críticas e imágenes de planteles en malas condiciones, éste borró el comentario e hizo otra publicación en la que ofreció disculpas.

Y la mayoría de los comentarios en su contra fueron de personas de la Agua Verde, de donde es originario.

"Me da risa que ahora que algunos maestros o alumnos esten esperando que Protección Civil mande un comunicado que no hay clases porque va llover o está lloviendo ahy que dar clases señores", se lee en parte de la publicación.

No obstante, la parte que género la molestia es la afirmación de, "tenemos techos fIrmes en las aulas y ya dijo el gobernador nomas (NO MÁS) escuelas con techo de cartón. PD: ya no va llover y si lluve existen parayuas (paraguas) botitas de plásticos impermiables Animo buen dia ;)".

A pocos minutos de la publicación, las reacciones no se hicieron esperar calificando el comentario de irresponsable.

Los ciudadanos destacaron que la suspensión es emitida por una autoridad con competencia en el tema y por seguridad.

"Qué tristeza da leer comentarios tan poco pensados, de una persona que se supone nos debe proteger, ahí está la muestra de las botitas de plástico, que tu gente, tu pueblo puede adquirir", responde una usuaria.