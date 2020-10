En Rosario inicia campaña de vacunación contra la influenza

Debido al cierre de escuelas, esta ocasión el evento protocolario tuvo que realizarse en el patio central del Ayuntamiento

Hugo Gómez

19/10/2020 | 12:07 AM

EL ROSARIO._ Con una meta de 5 mil 500 vacunas por aplicar contra la influenza estacional, autoridades de municipales y de salud abanderaron la campaña contra esta enfermedad.

Debido al cierre de escuelas, por esta ocasión el evento protocolario tuvo que realizarse en el patio central del Ayuntamiento.

El evento fue encabezado por el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez; Andrés Sidhartha Hindú, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 6, y Diana Rojas Tirado, directora del Centro de Salud de Rosario, quienes realizaron la primera vacunación simbólica de esta Segunda Jornada Nacional de Salud.

Las autoridades sanitarias agradecieron la colaboración del Gobierno local en las últimas acciones en la batalla para la disminución de casos de dengue, y exhortaron también a no bajar la guardia ante el Covid-19, por lo que solicitaron continuar con la sana distancia, lavado de manos, aplicación de gel y el uso de cubrebocas.

Durante su mensaje, Pineda Domínguez resaltó la importancia de la cobertura universal de estas vacunas y el gran trabajo que representa para el personal de salud.

Al respecto de los casos de dengue que se han presentado en el municipio, el Alcalde manifestó que también se trata de una responsabilidad ciudadana, pues se deben asumir los roles en la limpieza de patios y descacharrización.

“No es justo que un vecino con su patio limpio y roles asumidos, se enferme porque otro vecino no cumplió, en ocasiones no asumimos el rol, nosotros prestamos camiones de volteo y personal, pero el ciudadano no saca el cacharro”, dijo.

El munícipe lamentó las decisiones del Gobierno federal al desaparecer programas de salud como “Prospera”, en el que comentó se tenía una buena vigilancia y monitoreo de los ciudadanos para prevenir enfermedades y detectarlas a tiempo, como el caso del cáncer de mama.