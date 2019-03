En Rosario maestros se oponen a venta de MIC; piden intervenga auditoría externa

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al asegurar que entre otras cosas la venta del Mazatlán International Center o mejor conocido Centro de Convenciones, se realizó de manera irregular, maestros de este municipio se manifestaron en contra y pidieron se audite.

Aldo Francisco Polanco Palomares, representante del Figlosnte 27, expuso la inconformidad de sus representados, quienes aseguran que por medio de este fideicomiso del magisterio se construyó pero nunca hubo transparencia desde que se inauguró.

"Se está poniendo a la venta de manera fast track (vía rápida)... Es una venta arbitraria, ya que no todos fuimos tomados en consideración a la venta; nosotros pedimos que se haga una auditoría externa", solicito.

Polanco Palomares señaló que la base trabajadora no fue notificada de la asamblea, pese a que el reglamento estipula que para una asamblea extraordinaria se tiene que notificar cinco días antes, para que pueda manifestarla a sus representados y de ahí llevar propuestas a la asamblea.

Aseveró que las decisiones no se tomaron con la mayoría visible de los socios, entre otras irregularidades.

"Nos mandaron llamar a todos los representantes el día jueves para eso mismo, en una reunión previa no en una asamblea para decidir la venta. Los socios vimos que no había mayoría visible como habían dicho ellos, y se cerró porque las actas ya estaban firmadas desde un día antes, no tuvo valor la asamblea sino que la previa ya la había autorizado con irregularidades".

Manifestó que piden una auditoría externa, ya que desde el 2009 que se inauguró, las finanzas se revisan al interior, pese a ver que se realizan un gran número de eventos y ahora la justificación para su venta es que el edificio presuntamente no es rentable.

El actuar de los directivos, aseguró, representa un despojo para los maestros, quienes aportan su dinero para que fuera posible la construcción de este edificio.

"Ellos (los maestros), tienen su sentir y están muy molestos, porque cómo se les va a avisar ahorita que ya está a la venta y todavía no se sabe qué van a hacer con sus dineros", concluyó.