En Rosario, otorgan nombramiento a titulares del Tribunal de ConciliaciÃ³n y Arbitraje

En Rosario, otorgan nombramiento a titulares del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

El Alcalde, Manuel Antonio Pineda, comentó que este órgano es fundamental como parte del marco jurídico del Ayuntamiento

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Con el propósito de no dejar problemas financieros y jurídicos a las siguientes administraciones municipales, se lleva acabo la instalación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, afirmó el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez.

El primer edil indicó que este órgano es fundamental como parte del marco jurídico del Ayuntamiento.

“La principal función de este tribunal es fungir como árbitro en las revisiones de contrato colectivo de trabajo, revisión de escalafón y reconocimiento de antigüedad de los trabajadores, entre otras prestaciones”, dijo.

Los nuevos funcionarios son Jesús Raúl Muñoz Pelayo, Presidente, e Iván Horacio Benítez Manjarrez, Secretario.

Pina Domínguez dio a conocer que uno de los principales problemas que les fueron heredados a esta administración, es el proceso de alrededor de 120 demandas de personal de confianza.

“Es por eso que este tribunal buscará realizar convenios para que los ex trabajadores lleguen a un acuerdo entre ambas partes, además de no afectar las finanzas del Ayuntamiento por este tipo de pagos no presupuestados”.

Por su parte el director Jurídico del Ayuntamiento, Francisco Ponce Figueroa, hizo hincapié en la instrucción de no dejar situaciones que deriven problemas de pago a las próximas administraciones.

El funcionario municipal señaló que de este compromiso con la ciudadanía, el área jurídica elaboró un contrato a cada uno de los trabajadores que entraron para este trienio de 2018 a 2021.

“Esta nueva modalidad conlleva a exterminar las demandas que se pudieran presentar en administraciones posteriores, con esto se ahorraría mucho la Comuna”, señalo el director Jurídico.

Destacó que es fundamental que los trabajadores sean conscientes que la administración solo dura tres años y por ende al iniciar un nuevo gobierno llega nuevo personal, por lo que lamentó que con las demandas pagadas solo se afecta las finanzas de la Comuna, a lo que se ve reflejado en recorte al presupuesto para mejores servicios públicos, entre otros.