En Rosario, padres de familia mantienen escuela cerrada

Exigen que la SEPyC y la CFE resuelvan el tema de la subestación eléctrica

Hugo Gómez

13/09/2018 | 10:47 AM

EL ROSARIO._ Al asegurar que no han recibido la atención de la autoridad, a cuatro días que tomaron el plantel de la escuela Justo Sierra, padres de familia anunciaron que se mantendrán en pie de lucha hasta que se ponga en marcha la subestación eléctrica.

Judith Meza Pérez, vicepresidenta de la Sociedad de Padres de Familia, manifestó que sólo falta que la SEPyC aporte el recurso y el ISIFE el contrato ante CFE para que caliente la línea.

Cabe mencionar que los padres radicalizaron las medidas por segunda ocasión luego que el año pasado recibieron el compromiso de concluir la obra, y no ocurrió.

"Hasta no ver no creer, hasta que la comisión venga a levantar las cuchillas no vamos a soltar el plantel", dijo Judith Meza Pérez.

Manifestó que el pasado miércoles se presentó personal de Comisión Federal de Electricidad para revisar las condiciones de la instalación eléctrica y notificar el proceso que resta para ponerlo en marcha.

"Por parte del gobierno nadie ha venido en nombre del Gobernador; nos sentimos triste porque hablan que la educación es primero o de calidad para nuestros hijos y no vemos".

Del Gobierno municipal, refirió que hubo acercamiento, pero sin una respuesta definitiva.

Para mantener la medida, dijo que los padres se han turnado una hora por grupo para no dejar sola la institución, hasta que se resuelva la problemática.