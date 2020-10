En Rosario, personal de Salud trabaja bajo protesta por carencias y falta de pago del bono Covid

Personal médico porta un gafete rojo por falta de equipo médico, medicamentos y material para curación, expresó Yésica Rubalcaba, delegada sindical

Hugo Gómez

30/10/2020 | 11:32 AM

EL ROSARIO._ En medio de la pandemia, personal del Hospital Integral local expuso por medio de lonas las carencias con las que tienen que laborar, que va desde falta de medicamento hasta de material para curación y de seguridad, así como también la falta de cumplimiento de parte de las autoridades en el pago del bono Covid por alto riesgo.

Acción tras la cual dieron a conocer que iniciaron a trabajar bajo protesta sin afectar la atención a los usuarios, y que se sumó el personal que labora en el Centro de Salud local.

"En esta lona nos estamos manifestando y también trabajando bajo protesta portando un gafete rojo por falta de equipo médico, medicamentos y material para curación", expresó Yésica Rubalcaba, delegada sindical.

Mencionó que el problema de suministros se agravó desde que inició el año, al punto de tener que pedir a los familiares que compren estos recursos, pues no se tenía ni guantes.

La líder local refirió que incluso no se ha proporcionado el equipo necesario para poder atender a personas sospechosas de Covid-19, por lo que con temor tuvieron que enfrentar este gasto.

"Estamos exigiendo que el Gobernador, el doctor Efrén Encinas Torres, que es el Secretario de Salud, nos dé el equipo necesario; desde que inició la pandemia tristemente un cubrebocas o dos n95 nos ha tocado que nos den y no a todos, y nosotros hemos tenido que comprarlo", argumentó.

Otra de las demandas, señaló, es que se voltee a ver las condiciones en que se encuentra el hospital, ya que durante las lluvias los techos se trasminan, y se carece de aire acondicionado para realizar cirugías con la debida salubridad.

Rubalcaba destacó que por la pandemia todo el personal del nosocomio debe de contar con alto riesgo, ante los decesos de compañeros que se han presentado en toda la entidad.

Sobre el retraso en la prestación por la pandemia del Covid 19, indicó que desde hace poco más de dos meses que se tuvo que haber liberado.

"La verdad creo que es justo para todos los trabajadores que nos quedamos al pie de la lucha esta compensación, porque cayeron muchos compañeros, hablo a nivel estado... O sea, como que al gobierno no le importamos, no son sensibles ante esto, no tienen humanidad", aseveró.

Ante este panorama pidió a la ciudadanía su comprensión, ya que las condiciones para la atención se encuentra por encima del personal de la unidad en mención.