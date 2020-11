En Rosario, pese a restricciones por la pandemia, ciudadanos acuden a cumplir con sus difuntos

Desde temprano algunas personas han acudido al panteón municipal; Protección Civil dice que todo está en calma

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Pese a las limitaciones impuesta por la autoridad municipal para prevenir los contagios por Covid 19, ciudadanos acudieron al panteón municipal para cumplir con sus difuntos.

Desde temprana hora se vio desfilar a un considerable número de personas por el único acceso en el panteón municipal San Juan.

No obstante, hubo quien se inconformó al no poder ingresar con menores alegando no tener una persona o lugar para poder dejarlos.

Elementos de seguridad resguardaron los principales accesos del panteón para regular el ingreso de personas y evitar conglomeraciones.

Porfirio Villanueva, coordinador operativo de Protección Civil, destacó que la afluencia ha sido mediana y se espera que aumente por la tarde noche.

“La afluencia ha sido regular lo que nos ha permitido evitar que se formen conglomeraciones dentro del panteón”, dijo.

Refirió que hasta el momento no se han registrado incidentes en lo que va del operativo.