En Rosario, Ramón y María se vacunan para evitar más pérdidas en la familia

Ramón dice que la pérdida de su hermano hace cinco meses es el principal motivo para vencer el miedo y vacunarse contra el Covid-19

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ La pérdida de su hermano hace cinco meses, asegura Ramón Moreno Reyes, ha sido el principal motivo para anteponer el miedo que genera la información difundida sobre las presuntas reacciones secundarias que genera la vacuna contra el Covid-19.

El vecino de la cabecera municipal, de 70 años de edad, manifestó que ante el dolor que ha dejado la muerte de un ser amado por el virus, la vacuna representa un poco de esperanza.

A temprana hora llegó junto a su esposa María Ruiz, de 68 años, al Hospital Integral en busca la vacuna, de donde fueron enviados al punto de vacunación ubicado en la cancha "Telmex".

"Tenemos esperanza, nos estamos cuidando y viene esta oportunidad de ponernos la vacuna, ¿y no aprovechar?", dijo.

Ramón expresó que desde que se dio el inicio de la pandemia no salen, tan solo van al mandado por lo que necesitan y de vuelta a la casa a encerrarse.

"Pues sí (tenemos miedo), porque un hermano mío falleció y una cuñada hace cinco meses, ya sufrimos la pérdida", dijo con lágrimas en los ojos.

El dolor en Ramón se hace más visible al recordar que su hermano le dijo que era dolorosa la enfermedad, antes de que lo llevaran al hospital para ya no volverlo a ver.

Manifestó que gran parte del dolor es que eran muy cercanos y no pudo siquiera despedirse.

"Ya no pudimos verlo, porque no nos dejaban entrar ahí, ni a los hijos a nadie, y ya no pudimos verlo, ni despedirnos de él".

Concluyó que no queda más que esperar a que las autoridades cumplan con la segunda vacunación con lo que se complete la protección.