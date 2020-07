BEISBOL

En salud, Aaron Judge goza estar de nuevo en el terreno

'El Juez' afirma que buscará aprovechar la temporada para alcanzar el título de la Serie Mundial

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Cuatro meses de utilizar mascarillas, lavarse las manos y luchar por un título de Serie Mundial. Ése es el mensaje que tuvo Aaron Judge para sus compañeros de equipo de cara a la temporada de 60 juegos de las Mayores.

“Hay muchos reglamentos que dicen que no puedes hacer esto o lo otro”, señaló Judge el lunes. “De eso fue que hablamos con el equipo: ‘Muchachos, son cuatro meses por los que tenemos que comportarnos.’

“Cuatro meses para seguir los pasos para mantener sanos a todos. Eviten salir o visitar lugares; sean inteligentes; tenemos cuatro meses para ganar una Serie Mundial y queremos a todo el mundo en el terreno. Cuando esto termine, pueden escupir, comer semillas de girasol y salir a un restaurante”.

Judge en ningún momento dudó ponerse el uniforme esta temporada, pese a que entiende que jugar beisbol de Grandes Ligas durante una pandemia conlleva riesgos. Luego de haber revisado el plan para completar la campaña, Judge confía en que Major League Baseball y los Yanquis podrán mantener sanos a sus jugadores.

“Obviamente, todo conlleva riesgos”, dijo Judge. “Hay riesgos cuando se sale a la calle o cuando uno sale del apartamento. Hay riesgos por todos lados, pero amo este juego y al equipo que tenemos aquí y la oportunidad de tenemos. Aunque son solamente 60 juegos y no veo la hora de que comience”.

Luego de enfrentarse al as Gerrit Cole en un partido simulado en el Yankee Stadium la semana pasada, Judge continuó perfeccionando su timing el lunes con turnos al bate contra Clarke Schmidt y Chad Green durante un juego interescuadras. Judge no conectó de hit, pero afirmó que estaba viendo bien la bola.

“Creo que tenemos un cuerpo de lanzadores bastante bueno”, dijo Judge. “Estas próximas semanas van a ser difíciles, pero estamos entusiasmados. Uno quiere enfrentarse a los mejores y contamos con los mejores. Van a ser unas semanas divertidas”.

Judge indicó que está completamente recuperado tras sufrir una fractura en una costilla derecha y un pulmón colapsado que fueron diagnosticados durante los entrenamientos primaverales, y que estaba haciendo swings sin molestias cuando abandonó las instalaciones de los Yanquis en Tampa, Florida. El cañonero dijo que se enfocará en sumar la mayor cantidad de visitas al plato posible antes de que empiece la temporada regular.

“Se siente bien estar en el terreno nuevamente”, expresó Judge. “Vengo progresando lentamente, tratando de convencerlos de acelerar un poco el régimen donde fuese posible porque físicamente me sentía bien y sabía que teníamos poco tiempo para prepararnos para la campaña”.

Judge, quien también vio acción en los jardines el lunes, afirma que espera estar listo cuando los Yanquis inicien la temporada regular el 23 de julio contra los Nacionales en Washington, D.C.

“Estoy listo para disputar juegos”, afirmó Judge. “Les dije en los entrenamientos primaverales que iba a estar listo para el Día Inaugural, así que me siento bien. Lo principal ahora es practicar, porque he perdido muchos turnos al bate. No he tenido práctica en los jardines ni en las bases. Para mí ahora mismo, es cuestión de recuperar mi timing en el juego y practicar lo suficiente para poder competir durante 60 partidos”.