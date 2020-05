En seguridad y salud trabajan fuerzas policiales en las colonias

El Presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, Mario Rafael González Sánchez, dijo que la Guardia Nacional junto con el Ejército, la Marina y Policías Estatales y Federales van a hacer proximidad social

América Armenta

Se buscará reducir los delitos que en el confinamiento han aumentado, entre ellos donde se ejerce violencia a grupos vulnerables como mujeres, niños y niñas, a la par que se evita que la ciudadanía se contagie de Covid-19, dijo el Presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, Mario Rafael González Sánchez.

“Elementos de seguridad tomaron nuevas medidas, está entrando la Guardia Nacional junto con el Ejército, la Marina y Policías Estatales y Federales, y van a hacer proximidad social; eso quiere decir que van a andar en las colonias verificando y apoyando, va de la mano el control del Covid-19 con la seguridad pública”, expuso.

Con esto, agregó, se beneficiará la sociedad en todos sentidos y no quedará de lado alguna situación por atender en la emergencia sanitaria.

El legislador no consideró que haya un descuido a la sociedad y se haya concentrado el esfuerzo en cuidar que la ciudadanía no se movilice por la ciudad para prevenir el aumento de infecciones por coronavirus, sino que mencionó que la violencia familiar se detonó en el marco del confinamiento porque vuelve irritante a las personas.

“Eso es lo que está pasando, que no tienen control porque no tienen dinero, porque no salen a tomar su cerveza, porque no están en libertad, esto deben de entender que es un tiempo pasajero, pero si no hacen caso va a ser permanente y aquellos esposos que agredan a sus hijos y sus familias serán reportados”, manifestó.

El diputado dijo tener conocimiento de la situación de delitos que han aumentado, sobre todo la violencia familiar.

“Tenemos muchos casos reportados en donde los mismos familiares y esposos están agrediendo, necesitamos tener penas más severas para el caso de situaciones de gravedad, que un marido ataque a una de sus parejas”, resaltó.

El titular de la Comisión de Seguridad destacó que el Congreso no va a permitir que se siga dando esta violencia y que ha rechazado enérgicamente en más de una ocasión que se siga ejerciendo.

“No lo podemos permitir y el Congreso no va a ser tampoco omiso de esta situación, el Congreso reprueba tajantemente la violencia familiar contra las mujeres y los hijos y contra las personas mayores”, detalló.

“Si no hay cultura de la protección de la familia, debemos hacer nuevas leyes para que aquellos que están agrediendo sean sancionados severamente con el máximo peso de la ley”, concluyó.