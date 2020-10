En Sinaloa aún no hay candidatos para contender a la Gubernatura, afirma delegada de Morena

En su visita a Culiacán, Carol Arriaga García resalta también que hay que acabar con el arribismo, grupismo, y el machismo al interior del partido, y que además, Gerardo Vargas Landeros no es militante del partido

Leopoldo Medina

En su visita a Culiacán, la delegada en Sinaloa del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carol Arriaga García, dejó en claro que en el estado no hay principales candidatos a la Gubernatura de Sinaloa, pero sí aspirantes, hombres y mujeres, que en su momento se tendrán que definir en cuanto salga la convocatoria, la cual dará certeza en este tema.

Desmintió una nota periodística en la que se afirma que ella se destapaba para contender como candidata a ser gobernadora de Sinaloa, pues no tiene ningún interés electoral, pero sí en que Morena arrase de nuevo en los comicios de 2021.

Respecto al tema de las encuestas que se han venido realizando debido al proceso de renovación, la delegada destacó que será a través de éstas que se tendrá qué decidir quiénes serán los próximos candidatos en el estado, y que la reelección tanto de Alcaldes como de Diputados pudiera darse, aunque no es obligatoria, pero sí una opción, la que dependerá de la evaluación que el propio pueblo sinaloense haga respecto a este tema.

Arriaga García señaló también que las encuestas son susceptibles a errores, para lo cual se ha trabajado recogiendo la experiencia, no solamente al interior del partido, sino la experiencia a partir de las encuestas que ha echado a andar el Instituto Nacional Electoral, y que las fallas que presenten se pueden corregir de manera metodológicamente.

Señaló que, en el caso de las encuestas de Morena, especialmente para el caso de la secretaría general del partido, la cual dio como resultado un error con un empate técnico, en el que claramente se vio un desconocimiento, por lo que ahora se pasará a una segunda etapa, la cual tiene que ver con la inyección.

“Se podrá ser más conocido o famoso, pero hoy la pregunta es si eso es lo que se quiere, por lo que sin duda es un tema que cobra especial relevancia, que ya tuvimos experiencia interna dentro del partido, a cargo de encuestadoras contratadas lamentablemente por el INE, debido a la falta de diálogo de oficio político que se dio al interior”, indicó Arriaga García.

Reconoció también que al interior del partido se viven tres grandes problemas: el arribismo, grupismo y el machismo, que se irán atacando.

“No podemos permitir que Morena se vuelva un partido de arribistas, porque nuestro partido es ante todo de principios, y las personas que tengan probada honestidad serán las que podrán pasar a una encuesta; pero si hay otras que acrediten corrupción, que tienen probado actos de violencia hacia las mujeres, o que sea un deudor alimentario, por supuesto que no podrá ascender a nuestras candidaturas”.

Consideró que hay personas que no ameritan tener un cargo público, de ahí que se requieren los filtros para ir colocando a hombres y mujeres que representen a Sinaloa.

No deben ser, dijo, personas que se posicionen exclusivamente con dinero, recursos, o medios de comunicación, sino ante todo que tengan una probada honestidad y honorabilidad.

Arriaga García compartió que las campañas dentro de Morena serán austeras, respetando las medidas sanitarias por el Covid-19. Además, el uso de los recursos tiene que ser transparente, combatiendo también la corrupción no solo al exterior, sino también transparentar el uso de los recursos públicos.

El grupismo, resaltó, es de los principales problemas que se tienen combatir en Morena, y que urge acabar con estas corrientes, por lo que quienes participan en estos bloques que se den cuenta que están en Morena, no en el PRD.

“Las puertas de Morena están muy grandes para todas las personas que quieran entrar y sumarse a esta lucha, pero también están muy grandes para quien quiera salirse lo haga, si no cumple con los principios del partido. Morena no es un partido de tribus, sino de principios, y si no lo pueden entender, los exhorto a que mejor abandonen el proyecto”, subrayó.

Reconoció que, ante los problemas internos, son el INE y el Tribunal Electoral las instituciones en las que en estos momentos se puede confiar, dadas estas desagradables corrientes.

Respecto al tema de quién sería la persona ideal para quedarse en la presidencia del partido, de entrada dijo que no sería ninguno de los más sonados y famosos en este momento, debido a que son ellos los que están representando a esos grupos o tribus, aspecto contra lo que se está luchando en el partido.

En torno a sus aspiraciones en el partido, Arriaga García señaló que ella seguirá dentro de Morena mientras siga siendo un partido de principios, y que si deja de serlo y el Presidente de México decide irse, ella se irá con él.

Vargas Landeros no es militante

A las preguntas sobre si Gerardo Vargas Landeros es realmente militante del partido de Morena, y si tendría la posibilidad de participar por la gubernatura en Sinaloa, la delegada respondió que no aparece en el padrón del partido, lo que cualquiera puede corroborar en la página del Instituto Nacional Electoral.

“El único padrón oficial que en estos momentos Morena tiene, es el que se registró ante el INE, y ahí él no aparece, no podemos decir que sea una persona militante o afiliada al partido”, resaltó Arriaga García.

Detalló que más allá del registro administrativo, para ella la militancia es más importante, por lo que hay que preguntarse qué ha hecho él por Morena, cuántos comités de datos en su momento registró, si no cumple con estos requisitos de trabajo a favor de Morena, no se puede decir que ha militado en el partido.

“En Morena tenemos candidaturas externas con un alto porcentaje, esto forma parte de los estatutos, el cual prevé un porcentaje de candidaturas tanto internas como externas, y así como él (Vargas Landeros) tiene aspiraciones, todos pueden tenerlas, pero las posibilidades estarán a ras del suelo, y si la gente de Sinaloa no lo quiere, no podrá ser candidato, y si a esto se le suma que tiene actos probados de corrupción, mala fama pública, tampoco lo podría ser”, destacó la delegada.