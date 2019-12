En Sinaloa, campaÃ±a de donaciÃ³n de armas no sirven para nada

En Sinaloa, campaña de donación de armas no sirven para nada

Ricardo Jenny del Rincón, coordinador general del CESP, reveló que desde el Gobierno estatal ya se había planteado la posibilidad de no realizar más esta actividad, sin embargo este programa por ser ejecutado con recursos federales, salía de su alcance legal para cancelarlo

José Abraham Sanz

Aunque en este año no se realizó, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública han aplaudido que la federación no envíe recursos para realizar la campaña de Donación Voluntaria de Armas de Fuego y Explosivos que coordinan las autoridades estatales con la Secretaría de la Defensa Nacional, puesto que las armas con que se cometen delitos en Sinaloa no son recibidas en estas actividades.

Ricardo Jenny del Rincón, coordinador general del CESP, reveló que desde el Gobierno estatal ya se había planteado la posibilidad de no realizar más esta actividad, sin embargo este programa por ser ejecutado con recursos federales, salía de su alcance legal para cancelarlo.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1