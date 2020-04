En Sinaloa cerrarÃ¡n centros comerciales a partir de este martes

En Sinaloa cerrarán centros comerciales a partir de este martes

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel informó a través de Facebook que a partir de este martes cerrarán temporalmente centros comerciales para prevenir que la gente continúe congregándose en estos lugares

Karen Bravo

A partir de este martes los centros comerciales de Sinaloa estarán cerrados temporalmente como parte de las medidas de prevención contra el Covid-19, informó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

“Vamos a cerrar ya a partir de mañana los centros comerciales porque se siguen congregando gente, sigue yendo gente a pesar de que cerraron Liverpool y algunos otros comercios, vamos a evitar que estén abiertos los centros comerciales, las plazas comerciales para evitar precisamente la concentración”, dijo.

A través de su cuenta de Facebook el Gobernador emitió un mensaje en el que lamentó que hay parte de la ciudadanía que no está cooperando con las medidas de prevención ante la pandemia.

“Hay gente que no la cree, hay gente que piensa que no le va a llegar, que no va a pasar nada y si la gente se mueve el virus se mueve. Hay que tomarlo con toda la seriedad”, expresó.

Ordaz Coppel reiteró el llamado a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar que se propague el virus y continúe el contagio.

“Yo les pido su compromiso, su apoyo para que estos días que no son vacaciones, estas semanas que no son vacaciones, que nos juntemos, que estemos muy unidos, que estemos en casa”, señaló.

El cierre temporal de centros comerciales se suma a las medidas anteriores como desactivar la actividad hotelera por un mes, el cierre de playas, balnearios, vados, ríos, centros recreativos, centros nocturnos, bares, antros y casinos.