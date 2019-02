En Sinaloa el PAN aún no toca fondo y ahora… ¡puede perder el registro!

Adolfo Beltrán Corrales, dirigente panista de Culiacán, llama a sacudirse de los “lastres” de Adolfo “El Popo” Rojo, Alejandro Higuera y Carlos Castaños, responsables de la debacle albiazul

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Adolfo Beltrán Corrales, dirigente del PAN en Culiacán, lanza la advertencia. En los últimos comicios, asegura, pensaron que ya “habían “tocado fondo”. Pero no.

Ahora el riesgo es… perder el registro.

A esta conclusión llega el ex Diputado local, que conmina a los panistas a “sacudirse ya” de los “lastres” que han hundido al albiazul de Sinaloa. Y a los que identifica, con nombre y apellido: Adolfo Rojo Montoya, Alejandro Higuera Osuna, Carlos Castaños Valenzuela.

Estos tres panistas, acusa, se “repartieron” todas las posiciones en la última contienda por las candidaturas, y el resultado fue “desastroso”. Los militantes de base, asegura, están retirados, sin ánimos de participar.

Y no se sienten “representados” por los únicos dos diputados locales, Jorge Villalobos Séañez y Roxana Rubio Valdez.

El primero, oriundo de Chihuahua, y la segunda, sin trayectoria, ubicada en ese lugar por su cercanía con Adolfo Rojo, conocido como el “Popo”.

Y como si fuera una “última llamada”, Beltrán Corrales conmina a Sebastián Zamudio Guzmán a lanzar la convocatoria para las elecciones internas, y oxigenar al partido, con nuevos rostros.

Los lastres

Los comicios de 2018 constituyeron una nueva debacle para el PAN sinaloense, cuyo ocaso viene aparejado desde el triunfo del ex priista Mario López Valdez en la Gubernatura, en 2010.

En las elecciones para diputados locales sacaron la cifra histórica más baja en tres décadas, al ubicarse en tercer lugar, con el 11.2 por ciento de los votos.

Cinco partidos de la “chiquillada”, incluso, rebasaron este porcentaje. Esto llevó al albiazul a contar con la bancada más chica de los últimos 40 años, con sólo dos diputados, similar al que obtuvieron en 1980.

En los cabildos su presencia es ahora marginal. Cuentan con una sola alcaldía, El Rosario, y una curul federal.

Perdieron, asimismo, la senaduría de primera minoría.

“Nosotros en el PAN”, reflexiona Beltrán Corrales, “pensamos que en la elección de 2016 habíamos tocado fondo”.

“Los mismos actores los que tomaron decisiones, Carlos Castaños, Luis ‘El Güero’ Nieves, Renán Barrera (ex delegados nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional), se equivocaron y llevaron al PAN hace tres años a los peores resultados de su historia;

“Nosotros creímos que ya no podíamos caer más y en la última elección, de 2018, el mismo actor Carlos Castaños volvió hacer de las suyas, se repartieron el pastel de las candidaturas plurinominales, hay regidores ‘pluris’ incluso que no son ni militantes del partido”, revela.

La mayoría de los cuadros que formalmente representan al albiazul en Congreso y cabildos, sostiene, no tienen identidad con los panistas sinaloenses.

“Llegaron a esos cargos nomás porque había una relación ya sea con el equipo de Carlos Castaños, del ‘Popo’ Rojo o Alejandro Higuera, que fueron los que se repartieron, eso nos hundió todavía más al panismo”, indica.

Esa catástrofe, sostiene, es la que en la actualidad los tiene hundidos.

“Entendamos de una vez que tenemos que ir al reencuentro, el PAN ya no aguanta más. Tenemos una representación pírrica en el Congreso y en los cabildos, y esto no es más que resultado de las malas decisiones que se han tomado. Y lo digo con nombre y apellido, Carlos Castaños es uno de ellos y los otros son Adolfo Rojo y Alejando Higuera”, reprocha.

Derivadas de las decisiones con las que se repartieron las posiciones, añade, el PAN cayó como nunca en el nivel de aceptación de los ciudadanos.

“Y el reto para los que seguimos en el partido es reencontrarlos con los ciudadanos, pero también tenemos que sacudirnos de esos lastres que se ‘agandallaron’ con su ambición de poder los espacios.

“Al meterse ellos mismos y a sus allegados le hicieron un daño enorme a la institución, si ahorita en este momento estamos pagando esas malas decisiones”.

En las bases, abunda, no se sienten representados por esos personajes que aparecen públicamente dando posturas a nombre del PAN.

Para los panistas los diputados Jorge Villalobos y Roxana Rubio, asegura, no los representan.

“Ninguno de ellos representa al partido, representan ellos solamente a los intereses mezquinos de un grupo que han hundido al PAN durante muchos años. No representan al PAN, no identifican a los militantes, no hay una identidad con los militantes, sólo representan a un grupo, reducido en este momento, que es el grupo responsable de tener los niveles bajos de votación, y tener un descrédito que tiene ahorita el partido”, asevera.

En los cabildos, repasa, ocurre un problema parecido.

“Por ejemplo la regidora de representación proporcional por Angostura, ni militante del partido es. Es lastimoso que haya regidores que se supone son de representación proporcional, que representan al partido, que no son militantes, y cientos de militantes que se registraron, hicieron la lucha, ni tomados en cuenta fueron, sino que se asignaron por cuotas de poder, por eso digo que son un lastre para la institución, es el problema que tenemos”, agrega.

Democracia interna: el remedio

La salida al problema, considera, es que retorne de nueva cuenta la democracia interna en el albiazul, lo cual era una de sus fortalezas.

“Y que estos lastres dejen que el partido tenga que servirles nada más a ellos, y que el PAN no es instrumentos de ellos, para sus apetitos personales”, añade.

Al actual dirigente, Sebastián Zamudio, dice, ya se le venció el periodo.

Zamudio debe tener un poco de dignidad y mandar ya la convocatoria.

“Está complejo el asunto, pero si no lo decimos como se tiene que decir, la podredumbre tienes que ventilarla para que saga, no sé si podemos caer más, porque caer más sería perder el registro estatal, nada más hay que ver los resultados de las últimas elecciones”, advierte.

--¿Ves riesgos de eso, de perder el registro en Sinaloa?

--¡Pues nada más ve cómo nos fue la elección pasada!

La esperanza que aún queda en las bases de Sinaloa, asegura, es que el nuevo dirigente nacional Marko Cortés tome ya cartas en el asunto.

“La manera es mandando la convocatoria para que se renueve la dirigencia estatal, y todos los municipales, y que haya caras nuevas, que haya una nueva actitud.

“En manos de él está parte del problema, pensando que, si de la dirigencia estatal no sale de la convocatoria, el comité nacional tendrá que emitir la convocatoria, porque no podemos seguir teniendo un PAN como lo tenemos”, sostiene

El PAN sinaloense, concluye, prácticamente está dormido.

“No hay partido, no hay cabeza, el financiamiento se nos cayó, necesitamos una sacudida de los que se quieren quedar en el partido, entendamos que tiene que ser tiempo de trabajar y mandar señales claras a la sociedad, de que somos un partido en el que se pueda seguir confiando”.