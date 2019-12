En Sinaloa, enfrentan Estado y municipios cierre de aÃ±o complicado

En Sinaloa, enfrentan Estado y municipios cierre de año complicado

Tan solo la administración estatal gestiona mil 500 millones de pesos, pero muchos ayuntamientos y juntas de agua tampoco tienen para el pago de aguinaldos, reconoce el Gobernador Quirino Ordaz Coppel

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Tanto el Gobierno del Estado como muchos ayuntamientos y juntas de agua potable enfrentan un cierre de año complicado porque sus finanzas no les dan para cumplir con los compromisos inmediatos como es el pago de aguinaldos, reconoció Quirino Ordaz Coppel.

El Gobernador del Estado adelantó que este jueves tiene una reunión con el Secretario de Hacienda, instancia ante la cual tienen semanas gestionando mil 500 millones de pesos tan solo para cumplir compromisos con los trabajadores de las áreas de educación y salud.

Frente a maestros de inglés que se manifestaban por no haber recibido todavía el pago de la segunda quincena de noviembre, el jefe del Ejecutivo estatal explicó que como ellos, son varios los grupos de trabajadores a los que se le tienen que resolver pendientes antes de cerrar el año.

“El jueves también nos va a recibir en México el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación para ver estos programas y ver el tema de la universidad, vamos a apoyar a la Universidad Autónoma de Occidente en la gestión de recursos y también de la Autónoma de Sinaloa”, adelantó.

Para los ayuntamientos, una vía sería que el Gobierno del Estado los apoyara con el adelanto de participaciones, dijo.

“Vamos a ver los mecanismos de anticipos de participaciones, varias opciones que hay”, comentó.

“Varían (municipios), los más grandes tienen para el aguinaldo. En Culiacán me confirmó hace un rato el alcalde, Mochis y Mazatlán; Guasave no, estamos platicando. El año pasado le dimos un préstamo para cubrir y la verdad fue muy puntual en el pago la presidenta, yo le reconozco aquí. Ya me planteó la semana pasada la posibilidad de otro apoyo en crédito”.

Ordaz Coppel manifestó que el apoyo en adelanto de participaciones para Guasave pudiera quedar concretado para la próxima semana.

El Mandatario expresó que no tienen un panorama general de los recursos que en total requieren los ayuntamientos y las juntas de agua potable que se han declarado en la imposibilidad de cumplir con el pago de las prestaciones de fin de año.