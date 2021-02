En Sinaloa, Guardia Nacional recupera 16 vehículos, asegura droga y detiene a dos personas

Las acciones operativas fueron desarrolladas en Culiacán, Mazatlán, Salvador Alvarado, Ahome, Elota y Escuinapa

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ En los últimos días, elementos de la Guardia Nacional desplegados en el estado de Sinaloa recuperaron 16 vehículos, aseguraron 565 gramos y 32 bolsitas de aparente marihuana, nueve envoltorios con probable cocaína, 28 presumiblemente con crystal, cuatro cargadores de arma de fuego y detuvieron a dos personas.

De acuerdo a un comunicado, las acciones operativas fueron desarrolladas de la siguiente manera:

En Culiacán, aseguraron un automóvil y dos pick up con reporte de robo; una pick up con número de serie alterado; una pick up, un camión y un automóvil con permiso para circular apócrifo; un automóvil con placas apócrifas; una pick up por uso indebido y falsificación de documentos; una mochila con nueve bolsitas de probable cocaína, 28 bolsitas de presumiblemente de crystal y 32 bolsitas de aparente mariguana.

En Mazatlán, decomisaron una caja de cartón en cuyo interior había dos bolsas con alrededor de 200 gramos de probable mariguana, un vehículo con placas de circulación sobrepuestas y una motocicleta con reporte de robo.

En Salvador Alvarado, incautaron un automóvil con reporte de robo.

En Ahome, aseguraron un remolque y un tractocamión con reporte de robo, dos personas fueron detenidas.

En Elota, decomisaron una motocicleta en aparente estado de abandono.

En Escuinapa, incautaron una pick up con placas de circulación sobrepuestas.

A las personas detenidas les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se llenó el Registro Nacional de Detenciones y junto con lo asegurado fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para deslindar responsabilidades.