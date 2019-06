En Sinaloa habrÃ¡ boda entre PRI y Morena para 2021 y los testigos serÃ¡n PAS y RSP, vaticina priista

En Sinaloa habrá boda entre PRI y Morena para 2021 y los testigos serán PAS y RSP, vaticina priista

Carlos Francisco Montenegro Verdugo, ex Diputado local y ex Secretario General Adjunto del tricolor, ve que los escenarios y actores políticos se mueven ya en esta dirección

José Alfredo Beltrán

“Habrá boda entre Morena y el PRI para el 2021”, vaticina Carlos Francisco Montenegro Verdugo, priista, quien conoce las entrañas del sistema del cual forma parte.

El ex Diputado local y ex Secretario General adjunto del tricolor, y cercano al ex mandatario Juan S. Millán, señala que en la entidad se construye ya el bloque “PRIMOR”.

Y a esta suma, advierte, se sumarán dos personajes: Héctor Melesio Cuén Ojeda, con su partido, el PAS, y Gerardo Vargas Landeros, con las Redes Sociales Progresistas.

