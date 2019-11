En Sinaloa, han sido gobiernos grises los de Morena: PAN

Juan Carlos Estrada Vega dice que gobiernos emanados de Morena no realizan obra pública que beneficie a la población y sus funcionarios están impreparados

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Para el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada Vega, los gobiernos municipales emanados de Morena en Sinaloa son grises, no realizan obra pública que beneficie a la población y sus funcionarios están impreparados.

En visita a Mazatlán, el líder blanquiazul en Sinaloa cuestionó la aplicación de los recursos públicos, pues hasta el momento, “no se ve nada”.

“Desafortunadamente han sido gobiernos muy grises porque no han brillado en absoluto, no nada más el caso de Mazatlán, es el caso de muchos municipios donde desafortundamente lo único que se ve es que no se ve nada”, manifestó en rueda de prensa.

“No hay obras, no hay acciones que beneficien a la gente y eso es muy lamentable. Yo no sé que está pasando, no sé dónde se esté yendo ese recurso, adónde se esté aplicando, pero sí sé que las cosas no se están haciendo bien, eso sí me queda claro”.

Estrada Vega explicó que la improductividad de los funcionarios salidos del Movimiento de Regeneración Nacional es que no se tomó en cuenta su perfil para ser servidores públicos, si no más bien, una cuestión de turno o suerte.

Cuestionó además la entelequia del partido como estructura política en Sinaloa.

“Vienen de una tómbola, no en base a un perfil. No podemos esperar otro resultado de alguien que ni estaba preparado ni tuvo una base, una plataforma que le ayudara. Morena como partido díganme dónde está. No existe en Sinaloa. Como plataforma política no existe, por lo tanto son Gobiernos que andan a la deriva, que no tienen quién les esté señalando una directriz”, apuntó.