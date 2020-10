En Sinaloa hay mil 423 pruebas Covid que fueron tomadas pero nunca llegaron al laboratorio

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal hasta el 30 de septiembre fueron registradas mil 423 muestras que fueron tomadas pero no se recibieron en laboratorio, esto se debe a que se pierden o echan a perder en el transportador, informó Efrén Encinas Torres

Karen Bravo

18/10/2020 | 12:29 AM

En Sinaloa hay registrada mil 423 pruebas de Covid-19 que fueron tomadas pero no llegaron al laboratorio de análisis, según datos públicos de la Secretaría de Salud estatal, por lo tanto no son procesadas, explicó Efrén Encinas Torres titular de la dependencia.

“(Significa) Que se tomaron las muestras pero no llegaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública, pues se perderían, se echó a perder en el transportador que se llevaba y dijeron bueno no tiene caso que la capturemos aquí en el Laboratorio Estatal de cualquier entidad federativa, y esas muestras no se procesaron, simplemente las que llegan y se capturan en plataforma”, detalló.

“Hay muestras que salen, por ejemplo, un diagnóstico indeterminado que dicen que la muestra no fue adecuada, se repite de nuevo”, agregó Encinas Torres.

Aunque las pruebas no lleguen o se echen a perder se vuelven a tomar las muestras, afirmó el funcionario estatal.

Según el Informe Epidemiológico actualizado al 30 de septiembre, 802 muestras se concentran en el municipio de Culiacán, 190 de ellas en Mazatlán, 131 en Ahome, y 115 en Guasave.

Analizando la información por institución, el IMSS concentró el mayor número de muestras tomadas que no llegaron a laboratorio con 473, le siguen los hospitales con 420, después los de la Secretaría de Salud con 324, y el ISSSTE con 151.

Además están registradas 10 muestras que corresponden a otras entidades, seis son de clínicas privadas, dos de secretarías de salud, y dos del IMSS.