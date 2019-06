En Sinaloa, la lucha anticorrupción es de membrete y no se ve, acusa Meché

Mercedes Murillo, dirigente del Frente Cívico Sinaloense, asegura que “no se ven los resultados” en contra de la corrupción, pese a que se han aprobado leyes y creado órganos públicos para combatirla

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- A juicio de la luchadora social Mercedes Murillo Monge, el combate contra la corrupción en Sinaloa... no se ve.

La presidenta del Frente Cívico Sinaloense observa una desconexión de los órganos que se han creado para enfrentar la corrupción con la sociedad civil.

“La lucha anticrorrupción se hizo teórica, de papel. Se formaron organismos, pero la verdad de las cosas es que yo creo que todos esos organismos son de membrete”, concluye.

“Meché”, como se le conoce a la defensora de los derechos humanos, emite esta postura en medio de una confrontación que abrió Francisco Manuel Mojica López contra el Centro Empresarial de Sinaloa.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana y a la vez coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción declaró que la Coparmex “no representa a la sociedad civil organizada, sólo muestra el interés de los agremiados”.

Esto luego de que Edna Fong, líder de esta agrupación, criticara que los integrantes del Comité Coordinador del SEA no dan la cara a la sociedad, llamando a los integrantes del órgano colegiado “a dar resultados”.

La respuesta de Mojica a Coparmex propició un desplegado de 12 cámaras, colectivos y asociaciones civiles, apoyando la denuncia del Centro Empresarial “por la falta de resultados concretos de este sistema, a un año de la conformación de su órgano rector”.

El FCS, en voz de Murillo Monge, se sumó al reclamo.

Y que este sistema “cumpla con su responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción de servidores públicos y particulares, que tanto daño han causado a la sociedad sinaloense”.

En esta petición confluyeron la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Iniciativa Sinaloa.

Asimismo, la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles, Parlamento Ciudadano, Canirac, Canaco, Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Observatorio Ciudadano México Digno, Colectivo UNI2 y el Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome.

Murillo Monge señala que en el caso del FCS nunca la han invitado a participar, pese a tener más de 50 años de experiencia promoviendo la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

“A mí modo de ver las cosas, ya en la práctica estos organismos son burocracia, porque para trabajar, no necesitas tanta burocracia. Necesitas ir al fondo de los problema, entender que a los políticos no les interesan los derechos humanos, sino el poder, lo cual es legítimo”, puntualiza.

Los cargos del sistema anticorrupción, lamenta, son hasta ahora puestos de membrete.

Pero como ya están creados por ley, lo que se requiere ahora es que estos funcionarios y las instituciones que representan se pongan del lado de los ciudadanos.

“¡Que escuchen a la sociedad! Si no me quieren invitar a mí por vieja y fea, no importa, pero hay muchos ciudadanos, mucha gente buena, comprometida, que léase que los critiquen, pero que escuchen a la gente que sabe, a los expertos”, sostiene.