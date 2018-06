En Sinaloa más de 14 mil personas tienen Hepatitis C y no lo saben - Noroeste

SALUD EN RIESGO

En Sinaloa más de 14 mil personas tienen Hepatitis C y no lo saben

El virus de la Hepatitis C tiene cura, sin embargo, es una enfermedad que no manifiesta síntomas y que avanza lentamente, por eso dificulta su temprana detección

Valeria Ortega

La hepatitis C se origina por un virus poco común y raro que cuando entra en contacto con las personas comienza a evolucionar. No manifiesta síntomas, es por eso que la mayoría de veces no se detecta de manera temprana. En Sinaloa más de 14 mil personas tienen ese padecimiento y no lo saben, lo que podría ocasionarles cirrosis o cáncer de hígado.

Efrén Gallardo Angulo, médico gastroenterólogo del Hospital General de Culiacán, señaló que las enfermedades del hígado se encuentran dentro de las primeras causas de muertes en México y en el mundo.

Se estima que de forma probable el 0.5 por ciento de los sinaloenses tiene el virus del hepatitis C pero no lo sabe, es decir, más de 14 mil personas la padecen.

