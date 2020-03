En Sinaloa, Morena tendrá dirigente estatal provisional, dice María Inés Pérez

Asegura militante que no tener dirigencia estatal les ha afectado

América Armenta

CULIACÁN._ María Inés Pérez Corral, militante del Movimiento de Regeneración Nacional, declaró que en los estados en que no haya dirigencia estatal de Morena, como es el caso de Sinaloa, tendrán dirigencias provisionales, que durarán por el mismo periodo que el presidente interino, Alonso Ramírez Cuéllar, con la finalidad de sacar los pendientes rezagados.

“Antes de terminar el mes se tiene que tener la nueva dirigencia provisional”, dijo la morenista. Aún no se sabe qué perfiles son los que estarían en la contienda por el cargo, pero ella personalmente no descarta no levantar la mano, por el momento, aseveró, buscan que la militancia misma se empodere.

Sinaloa, resaltó, tiene apoyo de López Obrador, pero el no tener dirigencia estatal les ha afectado al no poder contrarrestar desde una dirigencia estatal los golpes a la imagen del presidente, que considera han mermado la percepción de AMLO en la ciudadanía.

“Si nosotros estuviéramos trabajando como se debe, este proceso de desarrollo de la Cuarta Transformación estuviera en un mejor nivel, porque estuviéramos colaborando de lleno con el presidente”, manifestó.

Pérez Corral subrayó que no han avanzado en todos los trabajos que tienen que realizar, esperando que con el Consejo Provisional instalado inicien la reafiliación, credencialización y asambleas, también buscarán que el instituto nacional de información política empiece a funcionar.

“Vamos a entrar a un nuevo proceso de asambleas y le pedimos a todos los militantes su colaboración”, expresó.

En lo federal, Ramírez Cuéllar tiene plazo para llamar a elecciones para el puesto del que está como interino, mientras que, de acuerdo con Pérez Corral, viene trabajando con todo lo que Polevnsky no se hizo cargo.