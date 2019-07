En Sinaloa no se condiciona entrega de boletas: SEPyC

Aunque sí se reportan casos, son mínimos si se toma en cuenta un universo de casi 6 mil planteles educativos, asegura Juan Alfonso Mejía López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El sistema educativo de Sinaloa no condiciona la entrega de documentos oficiales al pago de las cuotas escolares, aseguró Juan Alfonso Mejía López.

El secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa reconoció que sí se han presentado casos donde a algunos estudiantes se les niega la entrega de documentos hasta que paguen las cuotas que deben ser voluntarias, sin embargo, son mínimos si se toma en cuenta un universo de casi 6 planteles escolares de la entidad.

“Son 5 mil 888 escuelas y hemos tenido denuncias mínimas, pero imaginemos que esas denuncias mínimas son el doble de las que ya hemos recibido, aun así siguen siendo mínimas, no pudiéramos decir que en el sistema educativo sinaloense se condiciona la entrega de documentos oficiales”, subrayó.

El funcionario estatal manifestó que es un error de algunos directores o autoridades escolares negarle documentos oficiales a un estudiante por no haber pagado las cuotas que se acuerdan en las sociedades de padres de familia, ya que esa es una conducta ilegal.

“Lo que hemos hecho desde la Secretaría de Educación Pública y por instrucciones del Gobernador Quirino Ordaz es instalar un sistema donde ustedes le ponen boletas.sepyc.gob.mx y todos los padres de familia pueden imprimir su boleta desde la comodidad de su hogar o de un ciber café y ya no hay ningún tema que en este sentido pueda verse de manera controvertida y que afecte a los niños”, indicó.

Mejía López aseguró que la SEPyC ya ha aplicado sanciones a directores de escuelas en las que se comprobó este tipo de conductas y donde se han venido presentando problemas los han estado resolviendo, pero son mínimas las quejas.

El titular de la SEPyC indicó que en donde se sigan presentando problemas y no se hayan reportado, los padres de familia pueden hacer uso de la tecnología y aprovechar esta nueva herramienta para imprimir la boleta de su hijo en línea, por lo que el no pago de las cuotas escolares no debe ser impedimento para poder tener ese documento.