En Sinaloa, regresan 596 mil alumnos y alumnas de nivel bÃ¡sico a clases, a travÃ©s de plataformas

En Sinaloa, regresan 596 mil alumnos y alumnas de nivel básico a clases, a través de plataformas

Por la contingencia de Covid-19 las clases no son presenciales y no todo el alumnado tiene acceso a plataformas de aprendizaje

América Armenta

En Sinaloa 596 mil 80 alumnos y alumnas de nivel básico reanudan hoy su aprendizaje correspondiente al ciclo escolar 2019-2020, así como 31 mil 880 docentes, sin embargo, el acceso a las plataformas de aprendizaje no es igual para toda la población estudiantil.

De acuerdo con las cifras antes mostradas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en teoría esa cantidad de estudiantes debería de recibir conocimiento aunque las clases no sean presenciales, pero algunas de las estrategias que se han implementado recurren a plataformas a las cuales no tienen acceso, ni los objetos para ingresar.

En Villa Juárez, sindicatura de Navolato, vive Abinay, es estudiante de secundaria y no tiene internet ni computadora, este lunes 20 de abril iniciaron los trabajos de nueva cuenta.

La joven estudiante se apoya en sus libros escolares para realizar las tareas y para lo que necesita internet es para enterarse en un grupo de whatsapp los trabajos a realizar, para lo cual le basta su teléfono celular, que no le consume muchos datos.

Sin embargo, sus compañeros y compañeras no solo no tienen computadora e internet, sino que muchos de ellos no cuentan tampoco con celular y para estar al tanto son sus padres y madres quienes están dentro del grupo escolar y les pasan la información.

“Hicimos un grupo y todos estamos incluidos y los que no, meten a sus mamás o a quienes tengan cerca y esa persona les dicen a ellos qué es lo que tienen que hacer”, abundó la estudiante.

Abinay no considera que el no tener internet en casa merme en gran medida su aprendizaje, pero reconoce que es necesario, como cuando ayuda a su prima que estudia en primaria, para hacer las tareas en las que la joven de secundaria la apoya.

“En la primaria sí, porque de hecho mi primita va en primaria y si ocupa internet, de hecho yo le estoy ayudando porque ella no tienen teléfono ni nada, ni sus papás”, para lo cual Abinay hace de nuevo uso del internet de su teléfono que la saca de apuros.

Por otro lado, Irlanda Nahomi vive en Villas del Rio, en Culiacán, también estudia en nivel secundaria, cuenta con computadora, internet en casa y celular con datos móviles. En el confinamiento le han sido de apoyo para no aburrirse.

Así como Abinay, este lunes inició de nuevo con los trabajos y tareas escolares, para lo cual hacen uso de un grupo de whatsapp de ella y sus compañeros, aparte del grupo oficial de la escuela en la que están incluidos padres y madres de familia para que estén enterados del proceso de aprendizaje de las y los menores.

A Irlanda Nahomi el primer día solo le dejaron tarea de español, para esta y las demás considera que el internet y la computadora son de primera necesidad.

“Si, necesito internet para elaborar un proyecto, así de buscar información en internet y pegar y pasar diapositivas”, explicó, “ni modo de decirle a los vecinos -hey me puedes pasar tu clave del internet- qué vergüenza, la doctora ya no abre y Mía no está”, agregó.

“Es más fácil porque puedo investigar cualquier cosa que se vea, cualquier cosa hay algo y ya lo investigo o qué significa tal cosa o imágenes, información que sea importante”, reiteró.

La joven no conoce personas que tengan algún problema con trabajar con clases no presenciales, dos semanas antes de las vacaciones de semana santa, Irlanda Nahomi ya trabajaba así por decisión de Gobierno Federal como la medida para evitar contagios ante la pandemia.

“Cómo van a aprender si hay clases altas y clases bajas y no todos tienen el nivel o los recursos”, dijo en referencia a la población que no tiene acceso o recursos para tener internet y compuadora.

Regreso a clases

En Sinaloa en nivel inicial son 9 mil 496 alumnos y alumnas, así como 347 docentes. En preescolar hay 111 mil 484 personas inscritas y una planta docente de 5 mil 750.

En las primarias la cifra de estudiantes es de 320 mil 593 y las y los profesores son 12 mil 688, mientras que en el nivel de secundaria reciben clases 154 mil 507 por parte de 13 mil 95 docentes.

En total, quienes estarían regresando a las clases presenciales de no haberse suspendido, son 596 mil 80 alumnos y alumnas, con 31 mil 880 profesores y profesoras, en 5 mil 974 planteles escolares en la entidad.