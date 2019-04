En Sinaloa siguen descabezadas delegaciones federales; no se ve ni se siente su trabajo, acusa PRI

Acusa y preocupa al PRI desorden en el Gobierno de López Obrador, que ya está afectando a sinaloenses que ocupan realizar trámites, asegura Sergio Jacobo Gutiérrez

José Alfredo Beltrán

27/04/2019 | 10:46 AM

CULIACÁN._ Ya es preocupante el “desorden” en el Gobierno federal, lo cual se está resintiendo en Sinaloa, acusa el Diputado local Sergio Jacobo Gutiérrez.

“Hay desarticulación, falta una debida integración del Gobierno federal en los estados, en muchas delegaciones no se ve ni se siente su trabajo”, advierte.

El líder de la bancada del PRI en la 63 Legislatura lamenta que a casi cinco meses de iniciada la gestión del nuevo Gobierno federal, la mayoría de las delegaciones en la entidad sigan descabezadas.

Hasta ahora son pocos los relevos que la nueva administración federal ha concretado para Sinaloa.

Están los casos, por ejemplo, de las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE, Profeco, Gobernación y la propia Secretaría del Bienestar, antes Sedesol.

En esta última despacha el “superdelegado” Jaime Montes Salas, cuyo papel ha sido cuestionado por legisladores como el Senador Mario Zamora Gastélum, del PRI, y el Diputado local Jorge Villalobos Séañez, del PAN.

Otras dependencias como el Infonavit, importantes para la población por tener la responsabilidad en el tema de la vivienda, continúan acéfalas.

Sobre este asunto puso otra vez el acento la bancada del PRI en el Congreso local.

“Hay dependencias federales”, acusó Jacobo Gutiérrez, “donde no hay titulares, no hay puertas que puedan tocarse, no hay atención a las demandas de los ciudadanos y eso evidentemente trastoca la atención a los ciudadanos”.

Para el priista esta es una señal de la improvisación, desorden y desinterés que priva en el Gobierno federal que encabeza Morena.

“Es increíble que durante tantos años Andrés Manuel López Obrador buscó llegar a la Presidencia, pero llega y lo que hemos visto es que no hay un programa de gobierno definido, coherente”, fustigó.

Es claro, lamentó, que en el ejercicio del poder los morenistas están actuando “a botepronto, a base de ocurrencias”.

Y lo más grave, aseguró, es que manifiestan un desdén hacia las normas constitucionales y legales del país.