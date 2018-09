En Sinaloa, suicidios se disparan en septiembre y diciembre

De acuerdo con el INEGI, los casos aumentan 24 por ciento; piden no tomar a la ligera comportamientos suicidas

Valeria Ortega

Con la intención de prevenir sobre el suicidio, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, junto a otra dependencias, ofreció una jornada de conferencias, en el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadíatica y Geografía, Sinaloa ocupa el lugar 16 en México con más suicidios registrados.

Tan sólo en 2016 se registraron 156 casos de suicidios en todo el estado, la mayoría de ellos ocurrió en septiembre y diciembre, en conjunto sumaron el 24.8 por ciento del total de los casos.

Algunos factores que influyen para generar conductas de riesgo que puedan terminar en suicidio son el abuso de sustancias ilícitas, violencia familiar, depresión, trastornos por el consumo de alcohol, y las sensaciones culturales y sociales.

Gloria Emma Reyes Verduzco, trabajadora social de la Línea de Emergencia del CEPAVIF y socia titular de la Asociación Mexicana de Suicidología, explicó que el tema del suicidio involucra no solamente a la persona que tiene la intención de quitarse la vida, también a las personas que lo rodean.

“Es una tragedia que afecta y que tiene que ver no sólo con este individuo, también a la familia y a la sociedad, resulta que el individuo que se mata resuelve los problemas de esa forma, ese individuo ya no tiene problema”, señaló Reyes Verduzco.

“Los problemas los deja a los demás, los problemas son para los que nos quedamos, son para la familia y las amistades, porque nos vamos a cuestionar los motivos por los cuáles esa persona se quitó la vida”, añadió.

Reyes Verduzco señaló la importancia de que quienes están alrededor de la persona con intención de suicidio detecten las señales como tristeza, inactividad o cuando éstas empiezan a despedirse y escriben o publican en redes sociales cartas, es ahí, al ver estas acciones que se tiene que actuar y orientar a la persona a que se acerque con un profesional de la salud.

Además de no tomar a la ligera el comportamiento o la necesidad de la persona afectada, pues es un problema grave que necesita atención y no sólo frases de motivación.

“Cada muerte por suicidio estremece como eco en la sociedad, nos mueve pero no nos moviliza, nos preocupa pero no nos ocupamos del problema, nos detenemos unos segundos y seguimos nuestra vida, como si el problema nos fuera indiferente”, dijo.

“Se aparenta ser indiferente para no relacionarse con el problema, hasta que se llega a hacerlo realmente. No es que no me preocupe; es que no sé qué hacer, no sé adónde ir, no sé dónde pedir ayuda, ¿cómo le hago para ayudarlo? Entonces le digo 'échale ganas', y entones desde ese momento te dejo a ti la tarea y me hago yo hacia atrás”, finalizó.

EN SINALOA

- Los meses que concentran el mayor número de suicidios son septiembre y diciembre

- Es siete veces mayor la mortalidad por suicidio entre hombres

- Siete de cada 10 de las y los suicidas tenía entre 20 y 59 años

- Por armas de fuego, asfixia y envenenamiento son los métodos más comunes del suicidio

- Seis de cada 10 muertes violentas son por esta causa