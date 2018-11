En Sinaloa van 11 muertes por influenza H1N1 este 2018

Llama Sector Salud a aplicarse la vacuna; hay 111 casos sospechosos en el estado

Fernanda Magallanes

De enero a la fecha se han registrado en Sinaloa 11 decesos por contagio de influenza H1N1, y un total de 111 casos están en revisión, informó Efrén Encinas Torres.

El Secretario de Salud en el estado informó que la mayoría de los decesos han ocurrido en Culiacán, por la densidad de población.

“La influenza H1N1 vino para quedarse, han habido 11 decesos de los cuales ninguno había sido vacuado, la mayoría han sido mayores de 35 años de edad. Estadísticamente no pinta, pero con uno que muera, claro que nos lastima, y es importante que se apliquen la vacuna”, declaró.

“Tenemos 111 casos más en revisión por todo el estado".

La campaña contra la influenza H1N1 inició en octubre, en donde se han aplicado alrededor de 5 mil vacunas a menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años, dijo el titular de la SSA.

Destacó que el número de fallecidos no es un brote epidemiológico que implique una alerta, sin embargo, es importante seguir con la guardia alta y que la ciudadanía acuda a vacunarse, pues en cada Centro de Salud se cuenta con las vacunas necesarias para todos.

“Hay suficientes vacunas, el Sector Salud tiene, no se preocupen por ello, estamos vacunando de momento a la gente vulnerable, a menores de 6 años, a mujeres embarazadas, y a adultos mayores de 60 años... Tenemos una cobertura importante, hemos aplicado alrededor de 5 mil ó más dosis, no tenemos brotes epidemológicos que impliquen una alerta como tal, si es importante no bajar la guardia”, agregó.

Para enero o febrero inauguración de nuevo HGM

En un 85 por ciento se encuentra de avance el nuevo Hospital General, por lo que podría ser inauguradi a más tardar en febrero del próximo año, informó Encinas Torres.

Este nuevo hospital está ubicado al norte del puerto.

“El avance del Hospital General va muy importante, cerca del 85 por ciento de la construcción, esperamos para enero o febrero inaugurarlo, porque el hospital viejo está en pésimas condiciones y tenemos qué buscar un esquema que nos permita avanzar rápido con todo lo del equipamiento para atender la población”, declaró.

El funcionario estatal señaló que para este nuevo nosocomio habrá sustitución de personal y se harán las adecuaciones de plantilla pra abastecer las necesidades que se requieran.