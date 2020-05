En sus 147 aÃ±os de su fundaciÃ³n, la UAS llega como una universidad vigente, dice el Rector

En sus 147 años de su fundación, la UAS llega como una universidad vigente, dice el Rector

La Universidad Autónoma de Sinaloa llega este 5 de mayo a su 147 aniversario como una universidad vigente, que no se pasma ante la emergencia, que no se detiene ante la insuficiencia y no se escuda en su autonomía, destacó el rector Juan Eulogio Guerra Liera.

Lo anterior, lo expresó al hacer un posicionamiento institucional de forma virtual, que hoy ante la pandemia que se vive del coronavirus impide estar presentes, como cada año, en Mazatlán.

El dirigente universitario hizo el llamado a los universitarios a mantenerse unidos y aprovechar para que al momento de levantarse el confinamiento sean mejores ciudadanos.

“Somos una universidad actual y reflexiva que ya está trabajando en lo que vendrá después de la pandemia, tomando nota de las lecciones de esta situación y aprendiendo a ser mejores después de la crisis. Si la emergencia nos encontró unidos, después de ella debemos estar aún más. Si la pandemia que hoy impacta a nuestro país nos ha puesto a prueba, hoy más que nunca tendremos que salir más fuertes y victoriosos de esta situación”, subrayó.

Así mismo el rector dejó de manifiesto que, si la pandemia nos encontró trabajando con fuerza, después de ella se debe hacer con más determinación.

“Si la pandemia nos planteó retos, sigamos demostrando que somos capaces de superarlos con éxito. Este es un momento para revisar nuestros pasos, para analizar nuestro presente y visualizar nuevos horizontes, este es un momento para cerrar filas, para decirles a los sinaloenses, a México y a la humanidad entera que la UAS está y estará presente siempre en todas las batallas que nos permitan construir ciudadanía y edificar una mejor sociedad. ¡Que viva la Universidad Autónoma de Sinaloa!”, enfatizó.

El rector develó de forma virtual y luego de dar lectura al posicionamiento, la placa conmemorativa al 147 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual una vez que pase la pandemia será colocada en físico en Mazatlán.

Dicha placa que leyó el dirigente universitario, a la letra dice: “Universidad Autónoma de Sinaloa, 147 aniversario. Como hija de su época y auténtica protagonista de su tiempo, nuestra Máxima Casa de Estudios ha trabajado siempre por la educación de los jóvenes sinaloenses, y hoy lo hace también por el bienestar de su comunidad y la salud de la población. Con unidad, sigamos defendiendo la Autonomía Universitaria y la estabilidad laboral, cosechando resultados con calidad, transparencia e inclusión. Sursum Versus. 5 de mayo de 2020, y lo signa su servidor, como rector”.