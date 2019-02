En TeacapÃ¡n, ciudadano quiso darle uso privado al malecÃ³n

En Teacapán, ciudadano quiso darle uso privado al malecón

Y aunque en un principio se le agradeció por colocar carpa, después no quería que nadie más se pusiera en la zona

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Gobierno municipal detectó que un particular trató de dar uso privado al malecón de Teacapán, por lo que se le impidió esta acción, dio a conocer Eliud Aguilar Íñiguez.

El director de Turismo Municipal explicó que el ciudadano intebntó colocar una sombra.

"Una persona de Teacapán nos manifestó que deseaba poner algo que generara sombra, nos pareció bien, pero después lo quiso hacer privado y no se puede".

Manifestó que su dependencia, incluso, le extendió una carta de agradecimiento, debido al acto que consideraron era bueno, y en beneficio del turismo.

El particular demolió parte de la estructura del malecón, pues señaló pondría una estructura como paraguas.

Pero después señaló que el espacio sería sólo para su uso particular, no quería que la gente que acude a la zona lo usara, por lo que ya no se permitió que continuara haciendo nada.

Será el municipio quien coloque alguna estructura para que se tenga dónde resguardarse del sol, expuso.

"Sí hace falta sombra, pero el malecón es para uso de toda la gente, no pueden cerrar".

Se harán cosas en la zona, señaló, para que el lugar quede bonito pero para locales y visitantes, precisó.