En tema de violencia, los gobiernos estatales y municipales son los grandes omisos, señala especialista - Noroeste

En tema de violencia, los gobiernos estatales y municipales son los grandes omisos, señala especialista

Al presentar en Sinaloa el Índice de Paz, el Director del Instituto de Economía y Paz en México subraya que el cambio de gobierno abre oportunidades para hacer cambios

José Abraham Sanz

Después de 12 años de guerra fallida contra el narco, tanto dinero tirado y tantas vidas perdidas, la transición del gobierno federal en México abre muchas oportunidades de cambio, sin embargo los grandes omisos de la violencia en el país son los gobiernos estatales y municipales, señaló el director del Instituto de Economía y Paz en México, Carlos Juárez.

El especialista presentó el Índice de Paz en México, en donde Sinaloa se ubica en el lugar número 27; tras la presentación dio su opinión sobre lo que vislumbra el panorama con una transición de gobierno federal en puerta.

“El cambio, la transicion actual, yo creo que abre muchas oportunidades; sobre todo porque algo que hemos visto en los últimos 12 años es que el modelo de guerra contra las drogas, la forma en que se están aproximando al problema, no es la... no ha dado frutos, pues”, expresó.

“Desde el principio sabiamos que no era la correcta y ahora hemos visto que no, se ha comrpobado que no , no estariamos hablando de esto todavía, después de 12 años, y después de tanto dinero y tantas vidas perdidas; creemos que es una buena oportunidad para replantearlo”.

En este año, según el Índice de Paz, Sinaloa por primera vez dejó los últimos lugares de esta lista y pudo subir al lugar 27 del ranking nacional en donde el primero es el mejor y el peor es el número 32. La calificación que se le otorgó a Sinaloa en esta lista es de 3.051 puntos, muy por arriba de la media nacional de 2.264 puntos.

Los estados se califican por número de delitos denunciados, como homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con arma de fuego, crímenes de la delincuenca organizada o cárceles sin sentencia.

Para este ranking, Sinaloa empeoró un total de 0.251 puntos, pero otros estados como Zacatecas, Baja California y Baja California Sur empeoraron en mayor nivel.

Según Juárez, el trabajo que ellos han realizado es para mostrar la información procesada y por cada región del país, pues según los estudios que ellos mismos han recabado, es en cada estado y municipio, con sus respectivos gobiernos, los encargados de solucionar sus problemas y no dejárselo al gobierno federal.

“La mayoría de los estudios que hemos visto, no ponen las esperanzas en los niveles nacionales, sino en los niveles locales; dicen, claro hay un tema de Ejército y Policía Federal, que ninguna Policía Municipal tiene esa potencia y ese poder, pero lo que decimos es que también se resuelva muchísimo que no se está resolviendo a nivel local”, señaló.

“Yo creo que el gobierno federal es responsable de la gobernanza del país obviamente, pero también los gobiernos municipales y los gobiernos estatales han sido los grandes omisos de esta discusión, porque todos los reproches se los lleva el gobierno federal, pero no le repartimos su aporte a las autoridades locales, me refiero a estatales y municipales; hay que presionar a los congresos locales, hay que presionar a los alcaldes, a los gobernadores para que empicen a poner atención a utilizar estas herramientas”.