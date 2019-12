En tres ocasiones le dije a Loret: Â¡Para, ya! AsÃ­ fue el montaje en Televisa, contado desde adentro

En tres ocasiones le dije a Loret: ¡Para, ya! Así fue el montaje en Televisa, contado desde adentro

El 9 de diciembre de 2005 el noticiero Primero Noticias realizó un gran despliegue para mostrar en vivo la captura de una banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El 9 de diciembre de 2005 el noticiero “Primero Noticias” realizó un gran despliegue para mostrar “en vivo” la captura de una banda de presuntos secuestradores y la liberación de sus víctimas.

Dos meses después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de Genaro García Luna, con la participación de medios de comunicación como Televisa, que transmitió para miles de mexicanos un espectáculo mediático del cual alertó Laura Barranco, periodista que trabajaba para la entonces televisora más poderosa de México.

Hoy, a 14 años de aquel montaje en el que se detuvo a la francesa Florence Cassez y a su pareja sentimental Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, las personas implicadas se colocan de nuevo en el ojo público tras la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, acusado de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y mentir en declaraciones.

El Fiscal federal Richard P. Donoghue dijo que el ex funcionario aceptó millones de dólares en sobornos del entonces líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, “cuando controlaba la policía federal mexicana y era responsable de garantizar la seguridad pública en México”. Todo esto entre los años 2001 y 2012.

Sin embargo, García Luna construyó una polémica carrera años antes y se ayudó de medios de comunicación para legitimar su trabajo, como lo documentó la periodista Laura Barranco, quien asegura que la responsabilidad del montaje no fue solo de los periodistas que participaron, como Carlos Loret de Mola (conductor de “Primero Noticias”), Pablo Reinah (reportero) y Azucena Pimentel (productora), también de Televisa.

“La responsabilidad del montaje fue tanto de los periodistas que participaron y de Televisa, y no nada más en este caso sino por toda una serie de montajes como el fraude de 2006, maquinado y orquestado desde Televisa. Tiene que haber una sanción social”, destacó Barranco, quien fue coordinadora de información en “Primero Noticias” y trabajó con Loret de Mola de 2000 a 2006.

Para Barranco, Televisa debe hacer un uso correcto de la concesión que el Estado mexicano le otorgó y debe responder por el engaño a miles de mexicanos que siguieron de cerca la detención de los supuestos secuestradores.

“Simplemente hay que ver los términos en los que se da una concesión a un grupo de empresarios, es una concesión del espectro radioeléctrico y donde el Estado es el dueño. Ellos (empresas) deben de responder por el uso que hacen del espectro y el mal uso también y tiene que haber sanciones específicas”, consideró.

EL RECUENTO DEL MONTAJE

“El caso de Florence Cassez implicó una sacudida para todos los que trabajamos en ‘Primero Noticias’. El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura y luego supimos que se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo.

“Lo que yo estaba viendo en mi pantalla en ese momento, que es lo mismo que se estaba viendo al aire en la señal de Televisa, con la información que estaba dando el reportero, con la supervisión encargada a los jefes de las áreas de producción y contenido, quienes no me alertaron de nada extraño. Yo no me di cuenta de ese montaje. No me di cuenta de esta trampa. En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que pude haber descubierto el engaño. Al calor de la noticia, como el árbitro de futbol que no tiene acceso a la repetición y debe decidir de ‘bote pronto’, no lo hice, y lo lamento”, declaró Carlos Loret de Mola el 23 de enero de 2013 durante la transmisión del noticiero “Primero Noticias”.

Habían pasado 8 años del montaje y el periodista mintió al decir que nadie le había alertado de que algo extraño pasaba en ese operativo que se llevó a cabo en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. Así lo narró Laura Barranco en entrevista con SinEmbargo.

“Yo decidí hasta el 2013 salir a dar a conocer ese chat (del noticiero) porque un día antes Carlos Loret en su noticiero había dicho que al calor de la noticia y como si fuera un árbitro de futbol no se percató y nadie le alertó (del montaje), pero en tres ocasiones le dije a Loret: ¡Para, ya! Y la respuesta que yo recibí fue, ‘no te calientes, cautín’ y ‘¿qué no te ha quedado claro que no te pienso hacer caso? Es nota, fin de la historia’”.

Barranco recordó la historia de los mensajes que sostuvo con Carlos Loret de Mola en el momento que se dio cuenta que algo extraño pasaba en ese supuesto operativo de 2005.

“El 9 de diciembre de 2005, las 6:46 de la mañana entró el primer enlace en vivo, con una duración de 8 minutos con 15 segundos; dos minutos después de iniciado aparece la francesa Florence Cassez y posteriormente Israel Vallarta”, relató la periodista en una entrevista que concedió en 2013 a Aristegui Noticias y que confirmó a SinEmbargo.

De acuerdo con su relato, en ese primer enlace le escribió los primeros mensajes a Carlos Loret de Mola alertándole que era una ciudadana francesa y se podía meter en problemas diplomáticos, además de que estaban golpeando al presunto secuestrador en cadena nacional.

“Le escribí que no podía estar contribuyendo a violar los derechos de esa mujer, independientemente si fuera o no secuestradora”, dijo la periodista.

En el segundo enlace en vivo que se transmitió en “Primero Noticias” se observa al reportero Pablo describiendo el lugar y se observa en las imágenes una mesita con credenciales de elector, celulares, todo acomodado. Un hecho que Barranco alertó al conductor.

En ese mismo enlace se escucha la voz del reportero que entrevista a una de las secuestradas, la señora Cristina Ríos, y le pregunta si pudo ver físicamente a los secuestradores o los podría identificar por su tono de voz, a lo que la víctima responde que no.

“Aquí le escribo a Carlos: Ni la señora secuestrada dice reconocer a la francesa, Carlos, ¡para, ya!”, contó Laura.

A las 7:20 de la mañana de ese 9 de diciembre de 2005 “Primero Noticias” transmitió su tercer enlace en vivo con una duración de 4 minutos y medio. En la escena se observa al reportero Pablo Reinah entrevistando a Israel y la francesa dentro de la camioneta de la AFI.

“Aquí le escribo de nuevo a Carlos: ‘¡Para ya!’, y me responde por primera vez como en tono de broma: ‘no te calientes cautín'”, detalló Barranco.

A las 7:40 ocurrió el cuarto enlace con una duración de 9 minutos con 45 segundos, en el que Pablo Reinah describió el interior de una camioneta que se presumía se utilizaba para los secuestros. También entrevista a Javier Garza, director general de operaciones especiales de la AFI.

“Aquí nuevamente le reitero a Carlos el riesgo de difundir los rostros de los que hasta el momento eran dos presuntos secuestradores con la característica adicional que uno de los detenidos era ciudadana francesa y los riesgos que esto podría implicar para su carrera, y me responde: ‘¿Qué no te ha quedado claro que no te pienso hacer caso? Es nota, fin de la historia'”, relató Laura Barranco.

El lunes se cumplieron 14 años de aquél montaje por el que, entre otras cosas, Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión en México por secuestro, pudo obtener su libertad por las violaciones en el proceso judicial en su contra.

De las personas implicadas en el montaje, uno está detenido (Genaro García Luna) y los otros tres guardaron silencio, incluso una de ellas, Azucena Pimentel, actual directora de una de las áreas de Comunicación Social del Gobierno federal, fue justificada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a que explique ella su situación, dejémosle esa oportunidad, todo mundo tiene el derecho a la defensa. Entonces, escuchar la otra parte, no es el ‘mátalos en caliente’ o ‘denuncia, actúa y luego averiguas’, o sea, vamos primero a ver qué es lo que realmente sucedió”, dijo este martes el Presidente en su conferencia matutina.

Para la periodista Laura Barranco, Carlos Loret de Mola, Azucena Pimentel y Pablo Reinah se saben culpables del montaje y se saben sin autoridad moral para no decir nada. “Yo creo que más que evadir y no darle importancia al tema, saben que están implicados y que son cómplices y responsables”.

Señaló que el Presidente pretende concederle un derecho a Azucena que ella le negó a dos personas: “Ella contribuyó (al montaje) sabiendo perfectamente que eso era anómalo, que no era del todo real”.