En Twitter acusan a Ellen DeGeneres de ser grosera y revelan historias sobre su ‘mala actitud’

Ciudad de México (SinEmbargo).- Reconocida como una de las conductoras de televisión más importantes de los últimos años en Estados Unidos, Ellen DeGeneres también se ha convertido en un símbolo de la comunidad LGBT+, gracias a su programa de televisión The Ellen DeGeneres Show. Recientemente, la conductora ha sido expuesta y duramente criticada en Twitter por su mal comportamiento tanto con sus compañeros de trabajo como con sus fanáticos.

Todo comenzó cuando hace unos días la estrella de YouTube y gurú de la belleza Nikkie De Jager, también conocida como Nikkie Tutorials, criticó a Ellen DeGeneres en un show europeo, debido a su más reciente visita en el show de televisión de la comediante el pasado febrero.

La vlogger de belleza asistió al programa debido a su “salida del clóset” como mujer transgénero y, posteriormente Nikkie asistió a otro programa en los Países Bajos hosteado por Matthijs van Nieuwkerk, en donde declaró que la experiencia en ese show comparado con el de Ellen había sido completamente diferente. “Fue un gran honor estar en escena con Ellen, aunque no fue tan bueno como pensé”, aseguró la influencer.

Las declaraciones de Nikkie se hicieron virales rápidamente, pero fue alguien más quien avivó el tema en redes sociales. Kevin T. Porter, comediante y coanfitrión de los podcasts “Good Christian Fun”, “Inside Voices”, “Maisel Goys” y “Gilmore Guys”, agitó las aguas con un polémico tuit. “En este momento todos necesitamos un poco de amabilidad. ¡Ya sabes, como siempre lo sugiere Ellen Degeneres!”.

Él continuó: “Quien también es notoriamente una de las personas más malas del mundo. Respondan a esto con las historias más locas que hayan escuchado acerca de que Ellen es mala y por cada una donaré dos dólares a @LAFoodBank”.

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️

She’s also notoriously one of the meanest people alive

Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank