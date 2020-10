En último debate, Trump defiende su política migratoria, y Biden, le reprocha actuar ante el Covid

Trump y Biden hablaron de seis temas: la lucha contra el coronavirus, las familias estadounidenses, asuntos raciales en Estados Unidos, el cambio climático, la seguridad nacional y el liderazgo

23/10/2020 | 04:47 AM

En el último debate previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden chocaron en una variedad de temas, entre los que predominaron la inmigración, la gestión del Covid-19 por parte de la administración actual y supuestos fondos del extranjero para ambos funcionarios.

En un debate mucho más calmado y controlado en comparación con su primer encuentro semanas atrás, la moderadora Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca, logró manejar el duelo verbal evitando interrupciones y permitiéndole a cada candidato responder a sus preguntas y los dichos de cada contrincante.

La periodista seleccionó seis temas para discutir: la lucha contra el Covid-19, las familias estadounidenses, asuntos raciales en Estados Unidos, el cambio climático, la seguridad nacional y el liderazgo.

Inmigración

Un momento álgido durante el debate – y en el único que se hizo una mención a México – fue cuando la moderadora le preguntó a Trump sobre las recientes revelaciones que no se han podido localizar a los padres de más de 500 niños migrantes separados de su familia en la frontera con México.

Algo que Biden calificó como “criminal”. Trump defendió la llamada política de “tolerancia cero” a la migración y afirmó que los niños habían sido llevados a la frontera de Estados Unidos por “coyotes”, traficantes y carteles.

“Ahora tenemos la frontera más sólida que hemos tenido”, afirmó el mandatario, que además atacó a Biden al señalar que las jaulas que conmocionaron al mundo mostrando a los niños migrantes, habían sido construidas por su predecesor demócrata, Barack Obama.

“Esos chicos están solos, sin ningún lugar a dónde ir. Eso es criminal”, dijo Biden preguntándole a su contendiente “¿Qué pasó?”. El plan de “tolerancia cero” –para disuadir a los migrantes, fundamentalmente centroamericanos y mexicanos– implicó la separación de cerca de 2 mil 700 niños de sus padres, pero se suspendió tras la ola de indignación ante esto en el País y el mundo.

La gestión de la pandemia

Respecto a la gestión de la pandemia, nuevamente Biden acusó a Trump de no tener ningún plan para enfrentar al virus que ha dejado más de 220 mil muertos en el País.

“Cualquiera que sea responsable de tantas muertes, no debería seguir siendo Presidente de Estados Unidos”, afirmó.

Tras ser diagnosticado positivo al Covid-19, el Presidente Trump habló sobre su recuperación y aseguró otra vez ser “inmune”. Trump acusó a su rival de querer “cerrar el País”.

“No nos podemos encerrar en un sótano como lo hizo Joe”, dijo en alusión a la discreta campaña de su rival, reducida a un puñado de eventos presenciales.

“Estamos aprendiendo a vivir con esto. Yo he aprendido mucho y ahora me recuperé. Tenemos que recuperarnos, no podemos cerrar el País”, dijo.

El Presidente republicano repitió que todo es culpa de China y que la vacuna “está en camino” y que será anunciada “en semanas”.

Por otra parte, Joe Biden aseguró que no está negado a la posibilidad de tener más cierres en el País, pero que eso tendría que hacerse de manera segura y consultando con los científicos.

Dinero e interferencia extranjera

Durante el enfrentamiento verbal, Donald Trump afirmó que su rival Joe Biden le debía una explicación a la opinión pública por acusaciones de corrupción, a lo que el candidato demócrata respondió que nunca recibió “ni un centavo” de un País extranjero.

“Nunca he recibido ni un centavo del extranjero en toda mi vida”, indicó Biden frente a las acusaciones de que hubo irregularidades en los negocios del hijo del candidato, Hunter Biden, cuando su padre era vicepresidente.

El candidato demócrata le reprochó a Trump el no haber publicado ninguna declaración fiscal y le preguntó: “¿Qué ocultas?”, al tiempo que le dijo que Rusia y China le pagan mucho dinero.

Trump respondió que desea publicar sus declaraciones de impuestos y que lo hará tan pronto sea posible. Nuevamente le reprochó a Biden que su familia, específicamente su hijo y sus dos hermanos han hecho dinero en Ucrania, Irak y China, algo que de inmediato el candidato demócrata negó afirmando que no hubo nada poco ético o fuera de línea.

La moderadora Welker cuestionó a Donald Trump sobre la cuenta bancaria que tenía en China, en alusión a un artículo del New York Times sobre los tratos comerciales que el mandatario mantuvo.

Algo que Trump respondió afirmando que tiene muchas cuentas bancarias y que todas están registradas.

“Soy un hombre de negocios haciendo negocios”, dijo, cuando se le cuestionó sobre la reciente información de interferencia iraní y rusa en las elecciones estadounidenses.