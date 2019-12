En un aÃ±o hemos visto la destrucciÃ³n de instituciones: VÃ¡zquez Mota sobre primer aÃ±o de gobierno

En un año hemos visto la destrucción de instituciones: Vázquez Mota sobre primer año de gobierno

La Senadora de la República señaló que en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador el País ha sufrido grandes pérdidas como las estancias infantiles, el Seguro Popular, la evaluación educativa y la autonomía de instituciones

Karen Bravo

CULIACÁN._A un año del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Senadora Josefina Vázquez Mota opinó que existen pérdidas para el País en materia de programas e instituciones.

“Él tendrá que explicar qué es lo que ha sucedido, pero en un año hemos visto con enorme preocupación la destrucción de instituciones fundamentales como la evaluación educativa”, sentenció.

Vázquez Mota no solamente se refirió a la evaluación educativa como una de los retrocesos en este primer año de gobierno, sino también a otros programas sociales que fueron eliminados.

“Tenemos pérdidas muy importantes. Empezaría por señalar la pérdida de las estancias infantiles que dejó en abandono a más de 320 mil niños”, sentenció.

“Tenemos la pérdida del Seguro Popular que venía atendiendo alrededor de 50 millones de mexicanos en todo el País. Un seguro popular que no sabemos ni siquiera un esquema de transición qué es lo que va a suceder y evidentemente queda claro que no les gustan los organismos autónomos”, criticó.

La elección de Rosario Piedra Ibarra como Comisionada Nacional de Derechos Humanos, agregó, violentó todo el marco de la legalidad.

“Nos preocupa mucho que la legalidad no sea importante que no tengamos el impulso de un estado de derecho y estamos terminando con una economía que no solamente no crece sino que, técnicamente como lo dijo el INEGI, estamos en recesión porque no hay la certeza jurídica que se requiere y donde crece la inseguridad”, expuso.

El embate al Instituto Nacional Electoral también es una regresión a la democracia y las libertades, criticó Vázquez Mota.

Desde el Senado se ha cumplido con lo correspondiente en esas responsabilidades y ha sido una oposición responsable para México, dijo, pero el país tiene debilidades que no deben ser minimizadas.