En una sola noche, patrulla de la PEP se lleva $30 mil en mordidas en retÃ©n, acusa Diputado Ã‰dgar GonzÃ¡lez

En una sola noche, patrulla de la PEP se lleva $30 mil en mordidas en retén, acusa Diputado Édgar González

El legislador asegura que fue testigo de una charla burlona de un grupo de agentes de la Policía Estatal en el que afirmaron haber alcanzado hasta 5 mil pesos para cada quien, aprovechando las fechas de diciembre

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El Diputado Édgar Augusto González Zataráin exhortó a las autoridades a poner orden a los elementos de las policías Estatal y municipales, que durante estas fechas “hacen su agosto” con extorsiones en retenes.

El legislador aseguró que fue testigo de una charla burlona de un grupo de agentes de la Policía Estatal en el que afirmaron los policías haber alcanzado hasta 5 mil pesos para cada quien, aprovechando las fechas de diciembre.

“Buscan cualquier pretexto para extorsionar, para hacer un cobro indebido, ni siquiera para detenerte, sino para hacer una extorsión, hay muchísimas quejas, está muy suelto ahorita este tema; como dice el diputado Marío González Sánchez: hay policías buenos, que reconocemos, pero también hay mucho policía malo, que está aprovechando la situación, y más hoy en día en donde vemos que son días de fiesta, un mes así de mucha fiesta y es un mes también donde se dan los aguinaldos, se dan los finiquitos, les llega el apoyo a la gente y ellos andan haciendo su agosto”, señaló.

González Zataráin luego dio detalles sobre una situación en la que como testigo, escuchó a seis agentes de la Policía Estatal, mientras su patrulla cargaba gasolina, alardear sobre el monto obtenido luego de instalarse en un retén.

“A mí me tocó escuchar, tengo el número de patrulla incluso, del grupo de policías estatales que estaba haciendo algarabía porque les había ido muy bien en el retén y hablaban de números, de cuánto les había correspondido; estaban parados en una gasolinera y sabían que los estábamos escuchando, pero bueno, ellos aún así continuaron”, señaló, “el llamado es para que se tomen cartas en el asunto”.

“Hablaban ahí, los que estaban ahí, habían completado 5 mil pesos para cada uno. Imagínate, en un solo retén... esta patrulla traía seis elementos, sáquenle cuentas”.

El legislador añadió que ha recibido otro tipo de denuncias, como el acoso que existe por los motocilistas.

“Ni siquiera les quitan la moto por el riesgo que ocasiona, ni siquiera prevén o evitan que los jóvenes anden en motocicletas de manera indebida, cuando no traen placas, cuando no traen casco, sino que los extorsionan, les quitan dinero y con eso resuelven todo el problema. Se están metiendo incluso hasta con la jurisdicción de tránsito, porque no les corresponde eso”, agregó González Zataráin.

“Tiene qué ver mucho con el que no los estén vigilando, el que los comandantes de los operativos se presten a este tipo de prácticas y bueno, el que quieran hacer su agosto en este momento, son las temporadas que les reditúan a ellos”.