BEISBOL

En Venados de Mazatlán estamos ya completos: Jesús 'Chino' Valdez

El gerente deportivo del club afirma que no hay necesidad de más cambios en el róster para la temporada 2020-2021 de la LMP

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La directiva de Venados de Mazatlán, a través de su gerencia deportiva, descartó la posiblidad de algún cambio más previo a la apertura de la temporada, al externar que ya están completos en las necesidades que se tenían.

De igual manera, Jesús "Chino" Valdez, gerente deportivo del club, mencionó que por decisión de los clubes en esta ocasión no se celebrará el acostumbrado draft de peloteros mexicanos y extranjeros.

"Necesidades hoy no tenemos, por lo que no hay en puerta ninguna negociación o cambio de peloteros, nos vamos a ir con lo que conseguimos vías cambios", dijo Valdez.

Al no llevarse a cabo la campaña de la Liga Mexicana de Beisbol, la Liga Mexicana del Pacífico optó por no efectuar la realización del draft.

"Al no jugarse ninguna liga en verano los dueños pensaron que no existiría suficiente información para ir al draft, es por ello que este año se decidió no hacerlo".

Actualmente la directiva de casa se encuentra en su etapa de negociación de contratos con la firma de los jugadores para este invierno.

"En estos momentos ya estamos en las negociaciones con jugadores, mucho dependerá de esas negociaciones si hay necesidad que se presentes y ahí tendramos que ver sobre algunos posibles ajustes".