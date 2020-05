En videoconferencia, reprochan a Quirino quitar Ley Seca y mantener comercio cerrado

Dirigentes empresariales de Guasave expresaron su molestia ante el Mandatario por ordenar la reapertura de la venta de cerveza

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En videoconferencia que tuvieron con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, la Intercamaral de Guasave le reprochó al Mandatario que haya ordenado la reapertura en la venta de bebidas embriagantes y que mantenga otros giros del comercio cerrados.

Benjamín Ahumada López, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Guasave, quien participó en la misma videoconferencia, comentó que el comercio en general está muy molesto con esa decisión de Ordaz Coppel y se lo hicieron saber.

“Tuvimos una videoconferencia en donde estaba el Gobernador, no estaba el Secretario (de Economía) porque falleció su papá, y ahí vimos que todo el sector está muy molesto, lo que el Gobernador comenta es que es un tema muy delicado, que Ley Seca realmente no había habido, que el tema va más allá de los que estaban trabajando este tipo de mercancías y que por eso abre”, manifestó.

“En lo personal creo que no se debió haber dado lo de la Ley Seca, para empezar no hay ni siquiera cerveza, no tenía caso hacer este caos, era innecesario”.

Benjamín Ahumada López, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Guasave.

El funcionario municipal comentó que lo que les dijo el Gobernador es que los otros giros van a ir abriendo de manera gradual, por sectores, con un plan bien establecido, pero sin precisar fechas.

“Para el sector hotelero sí dijo que tendría que ser forzosamente antes del día 10 de junio, algo en lo que los hoteleros de Guasave no están conformes, ellos desde ayer estaban muy molestos”, aseveró.

Ahumada López indicó que quien tomó la voz por la Intercamaral de Guasave en esta videoconferencia fue Humberto Andrade Gámez, presidente de Codesin en la zona centro-norte.

“Fue quien planteó esos temas, de igual manera hubo la queja de lo del crédito Fosin, porque Guasave solamente el 10 por ciento de los expedientes que se enviaron son los que han caído, nosotros enviamos casi 300 expedientes, entonces estamos hablando de 30 negocios beneficiados y con los créditos chicos de hasta 25 mil pesos”, lamentó.

El director de Desarrollo Económico de Guasave expuso que Ordaz Coppel hizo el compromiso con Canacintra de reabrir el tema industrial.