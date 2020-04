En zona rural de Mazatlán sí tienen Internet y TV, pero no saben cómo tomar clases en línea

Netzahualcóyotl Ceballos

La familia de Olga Lidia Velasco forma parte de las estadísticas adversas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

Vecina de la comunidad El Habal, Olga Lidia tiene dos hijos, una adolescente en secundaria y un niño en primaria, que este lunes debieron comenzar las clases a distancia, pero que no fue así. La razón es sencilla: el desconocimiento.

“No, no se han acercado, dijeron que según iban a dar clases por la tele, pero no sabemos nada hasta ahorita”, dice.

De acuerdo a la SEPyC, el mayor número de alumnos regresó a clases después de la suspensión por la cuarentena y el periodo de Semana Santa y Semana de Pascua.

A su vez, sin embargo, se reconoce que con una parte de los alumnos no se ha podido iniciar clases debido a que no han podido ser localizados o no cuentan con herramientas necesarias.

“No he visto nada, pero me gustaría saber cómo va a ser eso, clases por tele o algo así, según iban a avisar por teléfono, que hicieran unos apuntes y que les tome fotos”, manifestó.

La modalidad de clases a distancia fue adoptada por la amenaza del Covid-19, y hasta el momento se desconoce si los alumnos de todo el País volverán al aula o terminarán el ciclo escolar desde sus casas.

Lo único cierto es que por una o cualquier razón, no todos han vuelto a clases.

En su última entrevista para Noroeste, Arturo Cundapí Ramos, supervisor de secundarias federalizadas de Mazatlán, exhortó a los profesores a seguir buscando a los alumnos que hicieran falta para que el regreso a clases sea completo.